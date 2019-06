Timmermans bez szans na stanowisko szefa KE. „Nikt nie zamierza głosować przeciw Polsce”

Unijny komisarz ds. praworządności Frans Timmermans nie ma szans na stanowisko szefa Komisji Europejskiej – dowiedziało się RMF FM od wysokiego rangą przedstawiciela Europejskiej Partii Ludowej. Największa frakcja w Parlamencie Europejskim chce, aby szefem KE był chadek.

Wydaje się, ze Frans Timmermans zapłaci bardzo mocno za antypolską krucjatę. Kandydat socjalistów na przewodniczącego Komisji Europejskiej (najwyższe stanowisko w UE) nie zostanie na nie wybrany.

Jeden z działaczy chadeckiej frakcji w Europejskim parlamencie powiedział, że ten holenderski socjalista „jest nie do przyjęcia dla krajów Europy Wschodniej”.

W związku z faktem, że szef Komisji Europejskiej jest wybierany większością głosów, a nie jednomyślnie to Timmermans nie ma szans na elekcję.

Timmermans, jest znany nie tylko ze stałej krytyki polskiego rządu, przed wyborami do europarlamentu zaangażował się w kampanię wyborczą partii Wiosna Roberta Biedronia.

O ile ewentualna porażka Timmermansa będzie z pewnością dobrą wiadomością dla Polski, to niewykluczone, ze wpadniemy z deszczu pod rynnę. Kandydat chadeckiej frakcji Niemiec Mafred Weber jest nie mniej negatywnie nastawiony do Polski. On ponadto też ingerował w wyborczą kampanię w Polsce, przyjechał do Warszawy, poparł kandydata PO Andrzeja Halickiego i spotkal się z prezydentem Warszawy z Rafałem Trzaskowskim.

Źródło: TVP Info