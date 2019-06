To dopiero wynik! Znany muzyk może pobierać 5500 zł z programu 500 plus

Znany muzyk Joszko Broda po raz kolejny został ojcem. To jego jedenaste dziecko. Jak łatwo policzyć, może on otrzymać z programu 500 plus aż 5500 zł.

Joszko Broda zapowiedział, że z okazji narodzin Antoniny, które miały miejsce 5 czerwca, jego rodzina przygotuje specjalną piosenkę, aby powitać ją na świecie.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza rodzina się powiększyła! Czekaliśmy na to maleństwo i cieszymy się, że Antonina, jest już z nami! Jest to najlepszy prezent na 20. rocznicę ślubu, jaki mogliśmy sobie wymarzyć. Wiemy, że nasza codzienność będzie jeszcze bardziej inspirująca niż do tej pory – wyznała Debora, żona artysty.

Nie trudno obliczyć, że rodzina Brodów może otrzymać 5500 zł z programu 500 plus. Ciekawe czy złożą wniosek.

