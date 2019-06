To koniec kariery Ryszarda Petru? Sąd zajmie się liderem Teraz! „Jego asystenci już planują transfer do PO”

Założyciel i niegdysiejszy lider .Nowoczesnej, a teraz Teraz! znów ma problemy. Tym razem jednak nie chodzi o kuriozalne wypowiedzi, czy wyrzucenie z własnej partii, ale o pieniądze. Kreujący się na ekonomistę polityk znów nie poradził sobie ze sprawozdaniem finansowym partii. Wygląda zatem na to, że Ryszard Petru zmienia nazwy partii, ale ze schematów nie wychodzi.

Najprawdopodobniej Ryszard Petru po cichu zwija swój kolejny projekt polityczny Teraz!. Według niezalezna.pl, ugrupowanie może niedługo zostać wykreślone z ewidencji partii politycznych, a Państwowa Komisja Wyborcza przekazała sprawę do sądu. Powodem było sprawozdanie finansowe za rok 2018 – złożone po terminie. Teraz wszystko w rękach Sądu Okręgowego w Warszawie.

Nie jest to pierwsza taka sytuacja w karierze Petru. Polityk, który zdołał pomylić nazwę własnej partii, przechodził przez analogiczne kłopoty kilka lat temu, gdy PKW odrzuciła sprawozdanie .Nowoczesnej za kampanię w 2015 roku. Pieniądze z rachunku partii przelano wówczas bezpośrednio na konto komitetu wyborczego, co jest niezgodne z prawem. Za wszystko odpowiedzialny był mąż „myszki agresorki” Michał Pichowicz. Do tej pory nie wiadomo, kto spłaci długi .Nowoczesnej.

Kolejny twór polityczny Petru tonie. Według wprost.pl, w Teraz! – łącznie z liderem – były trzy osoby. Joanna Scheuring-Wielgus opuściła jednak „Titanica” i uciekła do Wiosny Biedronia. Zatem został w nim tylko tandem Petru – Schmidt, a raczej Petru – Mihułka, ponieważ kochanka lidera wróciła do panieńskiego nazwiska.

Mówi się o tym, że asystenci lidera Teraz! planują już transfer do Platformy Obywatelskiej. Wprost.pl spekuluje też, że Petru raczej nie wystartuje w jesiennych wyborach, ponieważ chciałby mieć wysokie miejsce na liście, a takiego nikt mu w Koalicji Europejskiej nie zaproponuje.

Źródła: mns.com/wprost.pl/niezalezna.pl/nczas.com