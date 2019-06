Trump zaszokował wszystkich. Napisał, że Księżyc jest częścią Marsa

Prezydent Donald Trump uznał, że Księżyc jest częścią Marsa. Tym wyznaniem z pewnością zaszokował zarówno swoich zwolenników, a niewykluczone, że jak i przeciwników.

Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi. Trump napisał, że na Księżycu byliśmy już 50 lat temu i powinniśmy się skupić na wiele większych rzeczach, włączając w to Marsa, którego częścią jest Księżyc.

Co ciekawe ten tweet „wisi” od 17 godzin i nikt go nie poprawia.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon – We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 czerwca 2019