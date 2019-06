Zagadka śmierci dziennikarza Jarosława Ziętary bliska rozwiązania? Gangster wskazuje na Rosjan

Gangster Maciej B. pseudonim „Baryła” zeznał, że dziennikarza Jarosława Ziętarę zabili Rosjanie.

To dawna sprawa. Dziennikarz śledczy Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 r. Prawdopodobnie został uprowadzony i zamordowany. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.

Podczas obecnie toczącego się procesu przeciwko b. senatorowi Aleksandrowi Gawronikowi, oskarżonemu o nakłanianie ochroniarzy spółki Elektromis do porwania, pozbawienia wolności, a następnie zabójstwa reportera „Gazety Poznańskiej” Jarosława Ziętary, zeznawał Maciej B. ps. Baryła. To główny świadek.

Gangster skazany na karę dożywotniego więzienia powiedział: „Ludzi, którzy doprowadzili do tego zabójstwa, można określić jako mafia. Ziętara był zabity przez Rosjan. Był duszony i pchnięty jakimś narzędziem w postaci szpikulca jakiegoś, śrubokrętu.” – mówił.

Prokuratura uważa, że „Baryła” był on naocznym świadkiem podżegania do zabójstwa Ziętary. W śledztwie zeznał, że był przy rozmowie, kiedy Gawronik polecił „zlikwidowanie dziennikarza”, a ponadto powiedział śledczym, że widział m.in. elementy związane z przygotowaniem do porwania Ziętary, a także – powołując się na bezpośrednich świadków i sprawców – mówił o okolicznościach zabójstwa dziennikarza.

Czy można mu wierzyć? „Baryła” już raz 3 lata temu odwołał swoje zeznania w sądzie, mówiąc, że „wszystko, co zeznawał przeciwko Gawronikowi, to konfabulacje instrukcyjne prokuratora”.

W lutym Maciej B. ponownie stwierdził, że to Gawronik polecił „uciszenie pismaka”.

Wczoraj w sądzie Baryła powiedział, że to w siedzibie Elektromisu doszło do rozmowy, podczas której Gawronik podżegał do zabójstwa dziennikarza.

„Z początkiem lata w siedzibie Elektromisu staliśmy tam; ja, Lewy, Bekon, Marek Z. i Piotr Cz. Z panem Gawronikiem przyjechało wtedy dwóch Rosjan (…) wówczas doszło do rozmowy między nimi, tj. między Gawronikiem, Markiem Z., Lewym, że trzeba tę sprawę załatwić. Ta rozmowa toczyła się w mojej obecności. Jeszcze pan Gawronik był zły, bo staliśmy przy wywietrzniku, a on przez służbę więzienną i SB był bardzo wyczulony na takie dziwne rzeczy i kazał ściągnąć tę kratkę i sprawdzić. (…) Gawronik powiedział, że +żydek ma być zjeb…, bo za mocno bruździ+. Oni mieli interesy i morze pieniędzy, mogłoby przestać płynąć” – powiedział poznański gangster.

„Baryła” dodał, że po porwaniu Ziętara został przewieziony do siedziby Elektromisu, gdzie przez 2 lub 3 dni był bity i zabity.

„Z tego, co ja wiem, to był zabity przez tych Rosjan. Był duszony i pchnięty jakimś narzędziem w postaci szpikulca jakiegoś, śrubokrętu. (…) Marek Z. oczywiście o tym wiedział. U niego niszczone były szczątki Jarka. Specjalnie z tego powodu wypożyczył dom w Chybach i wysłał swoją żonę z dziećmi na wakacje. Szczątki zostały zniszczone w kwasie, ale nie całe, zostały kości. Byłem w Chybach, ale przed domem. Nie wiem, jak to technicznie wyglądało. Ja tam pojechałem z ciekawości”.

Ponieważ były duże wątpliwości co do prawdomówności gangstera, sąd przesłuchał biegłego psychologa Marcina Siedleckiego, ale on nie był w stanie powiedzieć, które z zeznań świadka „spełniają psychologiczne kryteria wiarygodności”.

Źródło: msn wiadomości