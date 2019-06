Absurdalny happening Ryszarda Petru. Chciał udowodnić, że na zakazie handlu w Polsce zyskują Niemcy. Pojechał do Locknitz, a tam… zamknięte

Zakaz handlu w niedziele w Polsce nabija kieszenie niemieckim sklepom, producentom i pracownikom – przekonywał w niedzielę w Szczecinie lider partii Teraz! Ryszard Petru. Zapowiadanych zakupów w Niemczech nie udało mu się jednak zrobić, bo tamtejszy sklep był zamknięty.

– W tej kadencji Sejmu PiS wprowadził zakaz handlu w niedzielę. Wprowadzając go, powoływał się na przykłady innych krajów, chociażby Niemiec, mówiąc że tam zakaz handlu w pełni obowiązuje – mówił w niedzielę Petru.

– Żeby zadać kłam twierdzeniu, że przykład Niemiec jest tym do naśladowania, za chwilę ruszymy stąd do Niemiec. 10 kilometrów od granicy niemieckiej jest duże centrum handlowe w miejscowości Locknitz i zrobimy tam zakupy – zapowiadał Petru.

– Tam dziś są otwarte sklepy, są otwarte sklepy m.in. dla Polaków, bo Polacy dziś zakupów w Polsce robić nie mogą. Chciałem w ten sposób pokazać, że zakaz handlu nabija kieszenie niemieckim sklepom, niemieckim producentom i niemieckim pracownikom, a tracą na tym polscy producenci, polskie sklepy, polscy pracownicy, ale też polscy klienci – mówił.

Dodawał, że sklepy w niektórych landach niemieckich są otwarte po to, aby m.in. Polacy mogli robić tam zakupy.

Ostatecznie Petru nie zrobił zapowiadanych zakupów w Locknitz, bo… po przyjeździe na miejsce zastał zamknięty sklep. I tyle było z tego udowadniania.

Oczywiście jesteśmy zdania, że zakazy handlu w jakikolwiek dzień tygodnia mają tyle samo wspólnego z logiką i wolnością, co zakazywanie na przykład spacerów we wtorki, ale nie mieszalibyśmy do tego „nabijania kieszeni niemieckim sklepom”. A jeśli już Petru chciał za wszelką cenę udowodnić swoją tezę, to mógł to zrobić w nieco bardziej przekonujący sposób, niż pojechać do zamkniętego sklepu.

Źródło: PAP/nczas.com