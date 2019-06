Brawo Trump. Administracja prezydenta zakazała wywieszania na ambasadach tęczowych flag

Amerykańskie media atakują Trumpa za niepropagowanie ideologii LGBT. Departament Stanu zakazał wywieszania tęczowych flag na masztach przed ambasadami.

Amerykańskie ambasady m.in. w Izraelu, Niemczech, Brazylii, na Łotwie zwróciły się do Departamentu Stanu z o zezwolenie na wywieszenie na na swych siedzibach przez cały czerwiec flag tęczowych. Czerwiec jest miesiącem LGBT. Departament odmówił jednak wydania zgody. Symbole lesbijek, homoseksualistów, zmiennopłciowców i kogo tam jeszcze mogą pojawiać się wewnątrz budynków.

Zakaz jest szczególnie bolesny dla Richarda Grenella, ambasadora w Niemczech, który otwarcie deklaruje się jako homoseksualista. W imieniu Trumpa kieruje on także akcją dyplomatyczną w ponad 70 krajach gdzie homoseksualizm jest karalny. Ma doprowadzić do depenalizacji w tych krajach homoseksualizmu.

Rzecznik ambasady w Niemczech Joseph Giordono-Scholz w rozmowie ze stacją NBC stwierdził, że symbole homoseksualistów znajdą się we wszystkich miejscach, na których mogą być eksponowane, ale nie na „oficjalnych” masztach.

Sam ambasador stwierdził, że zadanie które powierzył mu Trump jeszcze bardziej napawa go dumą z tego, że jest homoseksualistą, więc zamierza na terenie ambasady organizować różne akcje dla LGBTRTVAGD.

Amerykańscy dyplomaci masowo uczestniczą w pochodach homoseksualistów, lesbijek i zmiennopłciowców na całym świecie. Także w Polsce mimo, iż wiedzą, że dochodzi na nich do przestępstw obrazy uczuć religijnych. Coraz częściej podnoszą się głosy, by polski MSZ wyraźnie dał dyplomatom do zrozumienia, iż Polacy nie życzą sobie, by cudzoziemcy propagowali w Polsce szkodliwą patologiczną ideologię LGBT. Resort Czaputowicza oczywiście nic z tym jednak nie robi.