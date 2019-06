Dramatyczne relacje uczestników karambolu na A6. „Kobietę i dzieci udało mi się wyciągnąć, ale niestety mężczyzny już nie” [VIDEO]

Policjanci wraz z prokuratorem wyjaśniają, jak doszło do wypadku na A6 pod Szczecinem, w którym zginęło w niedzielę sześć osób. Pod uwagę branych jest kilka hipotez. Tymczasem w mediach wypowiadają się świadkowie karambolu. Przedstawiają dramatyczne relacje z przebiegu zdarzenia.

Jak powiedziała komisarz Mirosława Rudzińska z zachodniopomorskiej policji, po uwagę branych jest kilka hipotez, w tym nadmierna prędkość. Do wypadku samochodu ciężarowego z sześcioma autami osobowymi doszło w niedzielę o godz. 13.20 na A6 500 m do zjazdu na Wielgowo w kierunku Świnoujścia między węzłami Kijewo i Dąbie.

– W zdarzeniu brało udział siedem pojazdów; samochód ciężarowy i sześć samochodów osobowych – powiedziała Rudzińska. – Bilans ofiar jest taki, że na miejscu śmierć poniosło sześć osób. Początkowo kilkanaście zostało przetransportowanych do szpitala, w tej chwili w szpitalu pozostają cztery osoby – dodała.

– Nadal ustalamy tożsamość osób, które zginęły, jak również osób które zostały przewiezione do szpitali – kontynuowała.

Kilka hipotez

Rudzińska powiedziała także, że policjanci pracują nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku, zastrzegła jednocześnie, że jest jeszcze za wcześnie na podawanie szczegółów.

– Policjanci z prokuratorem intensywnie pracują nad tym, żeby ustalić co się wydarzyło. W tej chwili są robione pomiary, przeprowadzane są oględziny i to będzie materiał, który później podpowie nam, co mogło być przyczyną tego wypadku – dodała.

– Pod uwagę branych jest kilka hipotez. Jedną z nich będzie, czy do wypadku nie przyczyniła się nadmierna prędkość, bo mamy takie informacje – powiedziała.

– Wstępnie wiemy, że samochód ciężarowy uderzył w pojazd, który był przed nim i ta siła uderzenia powodowała, że te pojazdy kolejno uderzały w pojazdy poprzedzające, stąd później nastąpiło zapalenie się pojazdu, który był tuż przy samochodzie ciężarowym i ten pożar rozprzestrzenił się na inne pojazdy – wyjaśniła komisarz Rudzińska.

Z informacji Rudzińskiej wynika, że wśród ofiar śmiertelnych wypadku jest jedna z samochodu na niemieckich numerach rejestracyjnych. W wypadku brały udział dwa samochody zarejestrowane za naszą zachodnią granicą.

Dramatyczne relacje świadków

– Policjanci będą także rozmawiali z uczestnikami wypadku, ich relacje będą bardzo istotne dla prowadzonej sprawy – podkreślała.

Świadkowie w rozmowie w mediami potwierdzają, że prowodyrem wypadku był tir. – Nastał korek, samochody stanęły i w koniec korka uderzyła bez hamowania ciężarówka. Od razu nastąpił pożar, dużo osób się spaliło. Ja zdołałem z rodziną, z żoną i trojgiem dzieci uciec przez okno. Samochód spalony, rzeczy spalone, jechaliśmy na wczasy – mówił na antenie TVP Info pan Tomek.

Dodał, że tir spychał kolejne samochody „miażdżąc je”. – Nie wiem, jak się udało nam uratować. W samochodzie obok nas są trupy. Koło mnie od razu powstał pożar, słyszałem krzyki ludzi, którzy już się palili – wspomina mężczyzna.

Świadkiem wypadku był ukraiński kierowca, który zaczął wyciągać ludzi z płonących samochodów: – Z przodu jechała duża ciężarówka, a przed nią także jechały samochody. Kiedy zahamowała, to od razu pojawił się ogień. Wyszedłem z samochodu, wziąłem gaśnicę i podszedłem z prawej strony do jednego z pojazdów. W środku były dwie kobiety i dwoje dzieci. Wyciągnęliśmy je z samochodu. Po chwili usłyszeliśmy krzyk. Ktoś wybił szybę z lewej strony i wyciągnął kierowcę ciężarówki – cytuje świadka „Radio Koszalin” na stronie prk24.pl.

Wśród uratowanych przez pana Andrieja osób jest kobieta: – Zrobił się korek. Też zwolniłam, ciężarówka jechała za mną. Kierowca nie zauważył mnie. Uderzono mnie, zaczęłam się kręcić, a potem wszyscy wlecieli jeden na drugiego. Mój samochód spalił się. Pan wyjął mnie przez szybę. Uratował mnie – powiedziała uratowana kobieta.

Nie wszystkich jednak udało się uratować. – Był bardzo duży ogień. W samochodzie zobaczyłem rodzinę. Kobietę i dzieci udało mi się wyciągnąć, ale niestety mężczyzny już nie – mówił inny świadek zdarzenia dla „TVN 24”.

Karambol na autostradzie A6 pod Szczecinem. W wypadku brało udział siedem pojazdów, w tym ciężarówka. Sześć osób nie żyje. Kilkanaście jest rannych. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.@TeleexpressTVP #tvpinfo #wieszwięcej pic.twitter.com/4iBlivvBB2 — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) June 9, 2019

Źródło: PAP/TVP Info/prk24.pl/TVN24/nczas.com