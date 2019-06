Makabryczne odkrycie na Mount Everest. Podczas akcji sprzątania śmieci znaleziono cztery ciała

W ostatnich dniach trwała wielka kampania sprzątania Mount Everestu. Wejście na najwyższy szczyt świata cieszy się ogromną popularnością, co niesie za sobą szereg konsekwencji – przede wszystkim wspinacze pozostawiają po sobie mnóstwo śmieci.

Jak oznajmił Danduraj Ghimire, urzędnik z Departamentu Turystyki Nepalu, akcja sprzątania Mount Everestu zakończyła się w minioną środę. Uprzątnięto 11 ton śmieci i… znaleziono cztery ciała.

Wśród śmieci przeważają opakowania po żywności, puszkach, butelkach, puste butle po tlenie oraz pozostałe elementy ekwipunku wspinaczy, jak części od namiotów czy liny.

W sumie zebrano 11 tys. kg śmieci. Jednocześnie zakomunikowano, że droga na szczyt wciąż pozostaje zaśmiecona i służby nie są w stanie oszacować, ile jeszcze śmieci jest do uprzątnięcia. Przeszkadza w tym zalegający śnieg oraz trudne warunki pogodowe.

Niespodziewanie znaleziono również szczątki czterech wspinaczy, których ciała zostały odsłonięte przez topniejący śnieg. Trwa identyfikacja ofiar. Jak podano w komunikacie, ciała zostały znalezione w różnych częściach góry, a ich stan nie pozwala określić nawet, w którym roku mogli zginąć.

Trwający sezon we wspinaczce na Mount Everest jest rekordowy pod względem ofiar śmiertelnych. Zginęło 11 himalaistów, co eksperci wiążą z komercjalizacją Himalajów i przeludnieniem w drodze na szczyt. Kilka tygodni temu furorę w sieci robiło zdjęcie przedstawiające długą kolejkę oczekujących do wejścia na najwyższą górę świata.

Szacuje się, że od momentu pierwszego zdobycia Mount Everestu w 1953 roku, przy próbie wejścia na szczyt zginęło łącznie ponad 300 osób.

Źródło: FoxNews/nczas.com