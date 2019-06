Piekło w Londynie! Potężny pożar trawi budynek mieszkalny [VIDEO/FOTO]

Policja zamyka drogi dojazdowe do płonącego budynku we wschodnim Londynie. Potężny pożar, który obejmuje wszystkie piętra nowego domu mieszkalnego, gasi ponad 100 strażaków.

W Londynie trwa walka z potężnym pożarem budynku mieszkalnego De Pass Gardens, płomienie objęły praktycznie całą konstrukcję. Nad wschodnią unoszą się kłęby dymu. Na razie nie wiadomo, czy ktoś został poszkodowany, nieznane są też przyczyny pożaru.

Na miejsce przybyły dodatkowe wozy strażackie.

Media społecznościowe zaczynają obiegać dramatyczne filmy i zdjęcia z pożaru.

Huge fire rips through block of flats in east London. Let's hope there aren't any casualties. #DePassGardens https://t.co/AOBDWeM3CX — Matt (@xMATTxLAWx) June 9, 2019

A huge fire has broken out at a block of luxury flats in East London today. Fifteen fire engines and 100 firefighters have been called to tackle the inferno in De Pass Gardens in Barking. https://t.co/aRbmgEP9rI pic.twitter.com/LHJn2kT2vY — Capital Moments (@CapitalMoments) June 9, 2019

Firefighters are responding to calls of a fire at a block of flats on De Pass Gardens in Barking, East London.https://t.co/mnqLUOrBjr — LBC (@LBC) June 9, 2019

Źródła: PAP, Daily Express