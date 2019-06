Płynnopłciowa aktorka skarży się, że lesbijki nie pozwalają jej być lesbijką. Kochające dziwaczniej atakują ją za „podszywanie się”

Lesbijki atakują australijską aktorkę deklarującą, że też kocha dziwaczniej. Twierdzą, że jako płynnopłciowa nie może być lesbijką, bo nie jest kobietą.

Ruby Rose, aktorka, która gra lesbijkę w serialu Batwoman została zaatakowana przez jeszcze bardziej postępująco postępowe lesbijki za przyznawanie się, że również do nich „przynależy” i też kocha dziwaczniej. Rose bowiem deklaruje, że jest płynnopłciowa.

Skoro tak, to jak twierdzą lesbijki nie jest kobietą, więc automatycznie nie jest lesbijką, a tylko się pod taką podszywa. Aktorka skarży się w mediach, że wciąż jest atakowana i nie wie jak sobie z tym poradzić. Nie wie jak pogodzić swe lesbijstwo z płynnopłciowością.

Jak mówi w rozmowie z Entertainment Weekly w USA dostała propozycję występowania w serialu „Orange Is the New Black”. Gra tam osobę płciową neutralną, czy też bezpłciową. Z tego wszystkiego jej się już wszystko miesza, więc jako płynnopłciowa zapomina jaką akurat ma danego dnia płeć i czy w ogóle jakąś ma.

– Zostałam zaatakowana . Uświadomiłam sobie, że muszę wypracować lepszą terminologię – mówi aktorka. – Kiedy zagrałam lesbijkę w Batwoman, to nie wiedziałam, że z powodu bycia płynnopłciową nie mogę być lesbijką, bo nie jestem kobietą, więc jestem niewystarczająco lesbijska.

Teraz więc poszukuje innych słów na określenie tego kim jest, tak, „by nie ranić czyichś uczuć”. I dalej snuje rozważania dotyczące tego kim jest. – W końcu znalazłam rozwiązanie. Jestem kobietą, która identyfikuje się jako kobieta – chwali się swym epokowym odkryciem Rose. – Nie jestem zmiennopłciowa. Ale jeśli bycie płynnopłciową oznacza, że nigdy nie mogę się identyfikować jako kobieta, więc sądzę, że w sumie to nie mogę nią być. Muszę mieć nowe określenia na płynnopłciową skoro nie mogę być lesbijką.

Ciężko zrozumieć o co w tym całym bełkocie kobiety nie kobiety, lesbijki nie lesbijki chodzi, ale Rose najwyraźniej cierpi, bo wciąż jest atakowana. Gdy obsadzano ją w roli lesbijki w Batwoman musiała zmierzyć się z falą krytyki i nawet zlikwidować swe konto na Twitterze, bo nie jest Żydówką. Postępująco postępowi twierdzili, że rolę lesbijki powinna zagrać aktorka żydowska, bo tylko taka może „właściwie oddać całe dziedzictwo superbohaterek”.