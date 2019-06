Potężne restrykcje w Iranie. Zamknięto 547 restauracji za łamanie „islamskich zasad”

Irańska policja zamknęła 547 restauracji i kawiarni w Teheranie za nieprzestrzeganie „islamskich zasad”. Zawieszenie działalności tych punktów gastronomicznych argumentowano najczęściej „graniem nielegalnej muzyki” oraz „rozpustą”.

– Przestrzeganie islamskich zasad jest jedną z głównych misji i obowiązków policji – powiedział szef tamtejszej służby. Operacja została przeprowadzona w ostatnich 10 dniach.

Zamknięto 547 restauracji i kawiarni, a 11 właścicieli aresztowano. „Naruszenia dotyczyły niekonwencjonalnej reklamy w cyberprzestrzeni, grania nielegalnej muzyki i rozpusty” – poinformowała agencja Fars.

Wcześniej rząd wezwał mieszkańców Teheranu do zgłaszania przypadków „niemoralnych publicznych zachowań”. Uruchomiono specjalny numer telefonu, na który można zgłaszać takie sytuacje, wysyłając SMS-a.

Obywatele mogą zgłaszać przypadki osób, które usuwają „hidżab w samochodach”, „organizują mieszane imprezy taneczne” lub zamieszczają „niemoralne treści na Instagramie”.

To kolejna próba kontroli obywateli w Iranie. W 2012 roku rząd nakazał restauracjom i kawiarniom zainstalować monitoring, by obserwować zachowania klientów i reagować w przypadku niewłaściwego postępowania. Część właścicieli nie zgodziło się na takie rozwiązanie, wobec czego również zostali zmuszeni do zaprzestania swojej działalności.

