Brutalny napad na polski sklep w Holandii. Policja szuka sprawców [VIDEO]

Dwaj nożownicy zaatakowali 28-letniego właściciela i 24-letniego pracownika polskiego sklepu w Terneuzen. Straszy z mężczyzn w ciężkim stanie z ranami kłutymi trafił do szpitala w Gandawie. Policja poszukuje napastników.

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 21.15. Dwaj nożownicy weszli do sklepu od strony zaplecza. Właściciel sklepu został pobity i wielokrotnie pchnięty nożem. Według doniesień policji, stan 28-latka jest ciężki, ale stabilny. Pracownikowi udało się uniknąć ran kłutych, jednak został dotkliwie pobity.

Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia na piechotę. Zostali zarejestrowani przez kamery monitoringu. Holenderska policja podała rysopis sprawców. Jeden z mężczyzn był ubrany w ciemną bluzę. Ma od 170 do 175 cm wzrostu. Drugi z nożowników miał na sobie zieloną koszulę. Mężczyzna mierzy od 180 do 185 cm. Obaj sprawcy są szczupłej budowy ciała. Policja opublikowała również trasę ucieczki napastników.

Źródła: wp.pl/politie.nl