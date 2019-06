Kolejny atak na księdza! Kapłan dźgnięty nożem w serce walczy o życie we wrocławskim szpitalu

Do kolejnego ataku na księdza doszło tym razem we Wrocławiu. Napastnik ugodził księdza nożem w klatkę piersiową. Stan duchownego jest ciężki.

Kapłan został zaatakowany przed świątynią, około godz. 7.00, kiedy szedł odprawić nabożeństwo. Napastnik zaatakował go przed wejściem do kościoła, po czym uciekł. Został zatrzymany po kilkunastu minutach.

57-letni mężczyzna podszedł do księdza, z którym chwilę porozmawiał, a następnie ugodził go nożem.

Ugodzony nożem to, ks. dr Ireneusz Bakalarczyk, kierownik notariatu wrocławskiej kurii i Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej. Duchowny zmierzał do kościoła, aby odprawić nabożeństwo. pic.twitter.com/SFB07Br8o3

Rzecznik dolnośląskiej policji Krzysztof Zaporowski potwierdził, że do incydentu doszło przed godziną 7 rano na Ostrowie Tumskim. W chwili obecnej funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające sprawę.

Na razie nieznany jest motyw działania napastnika.

Dziś nad ranem we Wrocławiu został pchnięty nożem ks. Ireneusz Bakalarczyk z Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Wrocławskiej. Ksiądz był w sutannie i zmierzał na poranną Mszę. Sprawca został ujęty, a kapłan trafił do szpitala. Proszę o #oremus w jego intencji.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Monika Kowalska, ranny ksiądz jest w stanie stabilnym. „Ma rany okolicy klatki piersiowej. Obecnie jest operowany” – powiedziała rzeczniczka.

Przed chwilą ugodzono nożem księdza wchodzącego odprawić Mszę łacińską do kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu.

Ksiądz trafił do szpitala, sprawca ujęty.

