Najnowszy sondaż – tylko dwa ugrupowania wejdą do Sejmu. To jeszcze badania czy już bardziej propaganda?

PiS liczyć na 41,5 proc., podczas gdy opozycja dostałaby 38,2 proc. poparcia – wynika z sondażu IBRiS dla „Dziennika Gazety Prawnej”, dziennika.pl, RMF FM i rmf24.pl

„Zapytaliśmy na jakie poparcie mogłaby liczyć cała opozycja, gdyby poszła razem do wyborów w związku z trwającymi między partiami opozycyjnymi negocjacjami” – czytamy w poniedziałkowym „DGP”.

Dziennik przypomina, że w ostatni weekend PO i Nowoczesna ogłosiły powołanie wspólnego klubu parlamentarnego, SLD z kolei wystartowało z referendum na temat formy startu w jesiennych wyborach.

Na pytanie, na które ugrupowanie oddał(a)by Pan(i)swój głos w wyborach do Sejmu 41,5 proc. badanych odpowiedziało, że na Zjednoczoną Prawicę-Prawo i Sprawiedliwość; 38,2 proc. na Zjednoczoną Opozycję (PO+PSL+SLD+Nowoczesna+Wiosna+Zieloni).

Z sondażu wynika, że progu wyborczego nie przekroczyliby: Kukiz’15 (3,7 proc.), Konfederacja(3,4 proc.) oraz Partia Razem (2,4 proc.). Ponad 10 proc. wyborców nie zdecydowało, na kogo oddałoby swój głos.

Badanie pokazało, że do urn wyborczych zdecydowałoby się pójść 38 proc. uprawnionych do głosowania, raczej zrobiłoby to kolejne 14,8 proc. Zdecydowanie nie wzięłoby udziału 27,5 proc., a raczej nie 19,1 proc. badanych.

Sondaż przeprowadzono 7-8 czerwca br., metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1100 osób. Błąd statystyczny wynosi 3 proc.

