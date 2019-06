Rekordowy wyrok w USA! Za handel dziećmi i zmuszanie ich do prostytucji skazano go na prawie 500 lat więzienia

Brock Franklin został skazany na 472 lata więzienia. To najdłuższy okres pozbawienia wolności jaki kiedykolwiek orzekł amerykański wymiar sprawiedliwości.

31-letniemu zwyrodnialcowi udowodniono wykorzystywanie seksualne dzieci, porywanie ich, przemyt, handlowanie nimi i zmuszanie do prostytucji. Za pomocą Facebooka rekrutował poznawał młode dziewczęta. Potem spotykał się z nimi i „przejmował nad nimi kontrolę” przemocą, lub z użyciem narkotyków. Gwałcił je i zmuszał do poddania się aktom seksualnym. Oferował także online ich usługi seksualne.

Obrońcy zwyrodnialca prosili o wymierzenie mu „zaledwie” 96 lat więzienia. Ofiary i prokuratura domagała się jeszcze 376.

– Wyrok 400 lat pozbawienia wolności to mocny przekaz, że dal wszystkich, że nie będziemy tolerować tak ohydnych zbrodni wobec kobiet i słabszych istot – powiedziała Janet Drake z Prokuratury Generalnej Kolorado.

Brehannah Leary, która była jedną z ofiar zwyrodnialca zeznała w sądzie, że nie jest nawet w stanie opisać tego wszystkiego co Franklin jej zrobił. – Za to co robił zasługuje na każdą jedną minutę za więziennymi murami – powiedziała po orzeczeniu wyroku skazującego.

Na rozprawie w Hrabstwie Arapahoe razem z Franklinem skazano jeszcze 6 osób.