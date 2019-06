Tego nikt się nie spodziewał. Podwójna eliminacja w „Big Brother”. Z programem pożegnali się Oleh i Łukasz

Finał programu „Big Brother” zbliża się wielkimi krokami. Wczoraj dom Wielkiego Brata opuściło dwóch jego mieszkańców – Oleh i Łukasz.

Co ciekawe, nominowani do opuszczenia programu Oleh, Łukasz oraz Igor nie byli specjalnie zainteresowani walką o pozostanie. Skomentowała to jedna z prowadzących, Agnieszka Woźniak-Starak, która przyznała: – A tam jakie emocje. Zapomnieli chyba, że to jest półfinał.

Głosami widzów dom Wielkiego Brata opuścili Oleh i Łukasz. Pierwszy z nich wyznał, że zaraz po wyjściu zadzwoni do swojej mamy.

Tym razem osoby nominowane wskazał Igor, odbyło się więc bez nominacji. Stało się tak, gdyż to właśnie on uzyskał najwięcej punktów w jednej z ostatnich konkurencji. Zwycięzca awansował do finału i wybrał troje uczestników, z którymi powalczy o 100 tys. zł.

Igor postanowił, że w programie zostaną Madzia, Bartek i Radek. Dla Łukasza była to już druga wyprowadzka z domu Wielkiego Brata. Poprzednio opuścił on rezydencję miesiąc temu.

Źródło: pudelek.pl