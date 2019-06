Czy telefony komórkowe mogą powodować raka mózgu? Sprawdź najnowsze badania

Obecnie ciężko jest znaleźć osobę, która wyobraża sobie życie bez telefonu komórkowego. Urządzenie to nie służy wyłącznie do rozmów, ale jest dla wielu kieszonkowym biurem, ekranem kinowym czy nawet konsolą do gier. Czy korzystanie z telefonów może być szkodliwe dla naszego zdrowia?

Naukowcy z University of Sydney przebadali ok. 20 tys. mężczyzn i ponad 14 tys. kobiet. U osób tych w latach 1982-2012 zdiagnozowano nowotwór mózgu. Sprawdzono także liczbę osób, które w latach 1987-2012 korzystały z telefonów komórkowych.

W 1993 r. w Australii z telefonów komórkowych korzystało zaledwie 9% mieszkańców, obecnie jest to ok. 90%. Wzrost ten nie przełożył się jednak na większą liczbę zachorowań. W przypadku kobiet odsetek nowotworów nie zwiększył się, zaś w przypadku mężczyzn wzrost był nieznaczny.

Naukowcy nie łączą jednak tego wzrostu z większą liczbą telefonów komórkowych. Podobne wnioski zostały wyciągnięte z badań przeprowadzonych wcześniej w Danii.

– Badania oddziaływania pól elektromagnetycznych emitowanych przez telefony komórkowe czy stacje bazowe na ciało człowieka, nie doprowadziły do wskazania wyraźnie szkodliwych oddziaływań fal radiowych – przyznał dr hab. inż. Sławomir Hausman z Politechniki Łódzkiej.

– W Polsce te dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych są wielokrotnie niższe niż w większości innych krajów, także europejskich – dodał Hausman.

Niemniej jednak eksperci zalecają rozważne korzystanie z telefonów komórkowych. Przede wszystkim nie powinno się przez nie rozmawiać zbyt długo, a ponadto trzymać ich bardzo blisko ciała.

