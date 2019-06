Odkryto kosmiczną sieć!!! Dwie gromady galaktyk połączone intergalaktycznym mostem

Włoscy naukowcy dokonali niebywałego odkrycia mogącego świadczyć o tym, że istnieje „kosmiczna sieć”. Zaobserwowali „most” łączący dwie gromady galaktyk. O wielkim odkryciu poinformował magazyn „Science”.

Naukowcy z Narodowego Instytutu Astrofizyki (INAF) we włoskim Cagliari odkryli intergalaktyczny most. Łączy on dwie gromady gromady galaktyk Abell 0399 i Abell 0401. Znajdują się one w odległości około 10 milinów lat świetnych od naszej galaktyki – Drogi Mlecznej.

To pierwsze takie zaobserwowane zjawisko. Wykryto jet przy pomocy radioteleskopów pracujących na niskich częstotliwościach radiowoych.

„Most” zbudowany jest z pola magnetycznego i strumieni elektronów. Według naukowców odkrycie może potwierdzać istnienie ‚kosmicznej sieci” – struktury łączącej odległe obiekty we wszechświecie.

„Do dziś w nigdy nie zaobserwowano pola magnetycznego łączącego przestrzeń pomiędzy gromadami. „Włókna” tej sieci są bardzo rozrzedzone i niezwykle trudne do odkrycia” – napisali w oświadczeniu.

W promieniach Roentgena widać „jądra” gromad, które połączone są „włóknami”

Naukowcy używali sieci 25 tysięcy radioteleskopów zlokalizowanych w 51 stacjach badawczych w całej Europie – głównie w Holandii. Nie wiadomo, czy owa sieć łącząca kosmiczne obiekty jest we wszechświecie rzeczą powszechna, czy wyjątkową.