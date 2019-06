PILNE! Mistrz MMA Mamed Chalidow zatrzymany przez policję. W grę wchodzi poważne przestępstwo

View this post on Instagram

Z roku na roku coraz bardziej zaczynam cenić chwile w życiu, na nowo poznaje znaczenie różnych rzeczy, od małych po duże. Jestem szczęśliwy ze mogę zajmować się tym czym lubię się zajmować i często wspominać momenty, głównie związane z wami. Wiele z was było ze mną od początku mojej kariery, za co wam wszystkim bardzo dziękuje. Życzę wszystkim owocnego tygodnia 🙏🏼