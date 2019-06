Stan Borys staje na nogi! Muzyk po ciężkim udarze odzyskuje władzę nad własnym ciałem

Stan zdrowia Stana Borysa, poprawia się – informuje jego menedżerka. Muzyk po udarze porusza się na wózku inwalidzkim, ale jest już w stanie przejść o własnych siłach krótkie odcinki.

W lutym muzyk doznał rozległego udaru i trafił do szpitala. Po miesiącach rehabilitacji Stan Borys jest w stanie samodzielnie przejść kilka metrów. nadal jednak ma zaburzenia pola widzenia i równowagi.

– Porównując jednak sytuację z pierwotnym zdarzeniem, postępy są naprawdę duże. Musimy mierzyć siły na zamiary, niczego nie możemy przyspieszać. Teraz należy pilnować, by się nie przemęczał, a jednocześnie, regularnie ćwiczył, poprawiał kondycję i nabrał sprawności – powiedziała w rozmowie z portalem Plejady jego menadżerka Anna Maleady.

– Lekarze ciągle pracują nad tym, by Stan znów był w pełni zdrowy. Również widzą duże postępy. Rehabilitacja potrwa jednak jeszcze kilka miesięcy, a nawet więcej. Potem przyjdzie czas na kontynuację systematycznych ćwiczeń – mówiła.

W poniedziałek, 17 czerwca odbędzie się charytatywny koncert na rzecz artysty „Nie jesteś sam”. Impreza będzie miała miejsce o godz. 19.00 w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego. Udział w niej wezmą gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak: Kayah, Skaldowie, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Izabela Trojanowska, Jerzy Grunwald, Andrzej i Jacek Zielińscy, Olga Bończyk, Grzegorz Wilk i Agata Dąbrowska. Gospodarzami wydarzenia będą Maria Szabłowska, Paweł Sztompke i Anna Popek.

Do akcji dołączyli także znani artyści plastycy, którzy przeznaczą swoje prace na aukcję charytatywną, by pomóc Borysowi. Do 19 czerwca można licytować dzieła m.in. Rafała Olbińskiego, Tomasza Sętowskiego, Dobiesława Gały, Józefa Krzysztofa Oraczewskiego, a także obraz namalowany przez Marka Grechutę i pejzaż Kazimierza Szemiotha , który jest autorem „Jaskółki uwięzionej” najpopularniejszego utworu wykonywanego przez Stana Borysa.