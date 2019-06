Tragedia słynnego polskiego tenora! Ma nowotwór złośliwy. „Sytuacja nie jest łatwa dla niego i całej rodziny”

To jest prawdziwa tragedia! Jego utwór „Do boju Polsko” zna każdy kibic piłkarki. Teraz słynny polski tenor, Marek Torzewski, ma poważne problemy zdrowotne. Choruje on na nowotwór złośliwy. „Sytuacja nie jest łatwa dla niego i całej rodziny. Nikt nie jest przygotowany na taką chorobę” – powiedziała córka tenora, Agata Torzewska.

Tokarzewski śpiewał piłkarski hit „Do boju Polsko”, a ostatnio było o nim głośnio za sprawą domniemanego przywłaszczenia 4450 złotych.

Sama sprawa dotyczyła faktury za koncert ze stycznia 2018 roku, która przez przypadek miała trafić w ręce słynnego tenora. Organizatorzy wydarzenia twierdzili, że prosili oni Torzewskiego o zwrot pieniędzy, a on nie przystał na tę prośbę, dlatego sprawa trafiła do sądu.

O całej sprawie wypowiedział się córka artysty. Agata Torzewska w rozmowie z Plejadą stanowczo zaprzeczyła, jakoby jej ojciec miałby zabrać czyjąś własność i wyznała, że jej tata jest poważnie chory.

„Ja chcę bronić mojego ojca. On jest osobą szczerą, nigdy nikomu niczego nie ukradł ani nie przywłaszczył żadnych pieniędzy. Rozpętanie skandalu o taką sumę, to jest śmiech na sali. Nikt nie chce wysłuchać mojego ojca.”

„On jest w trudnej sytuacji zdrowotnej, bo jest osłabiony chorobą nowotworową. To już jakiś czas trwa. Ojciec nie jest osobą, która o tym opowiada, ale jest w takim momencie, że powinien mieć trochę więcej spokoju. Leczenie trwa. Nie chcę wchodzić w detale, ale jest to rak złośliwy”

„Sytuacja nie jest łatwa dla niego i całej rodziny. Nikt nie jest przygotowany na taką chorobę, a to wszystko trwa już parę długich miesięcy. (…) Mój ojciec jest wrażliwym człowiekiem tak, jak każdy artysta.”

„W normalnych warunkach, w dobrym stanie zdrowia, odznaczałby się dobrą odpornością i odwagą, ale każdy jest człowiekiem. Jego dotyka zwłaszcza to, że sprawa jest nieprawdziwa, a on nie ma prawa do obrony i każdy bierze pod uwagę tylko jedną stronę” – powiedziała Agata Torzewska w rozmowie z portalem Plejada.

