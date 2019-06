Tragedia w Nowym Jorku. Helikopter uderzył w budynek na Manhattanie [VIDEO]

Helikopter rozbił się na dachu budynku Axa Equitable Centre w centrum Manhattanu, w Nowym Jorku. Po uderzeniu zaraz się zapalił. Zginął pilot śmigłowca.

Nie wiadomo, czy to zwykły wypadek, czy akt terroryzmu. Władze w takiej sytuacji zawsze sugerują to pierwsze.

Po uderzeniu na budynku pojawił się płomień, a następnie gęsty dym. Osoby pracujące w tym budynku poczuły znaczny wstrząs, ale budynek się nie zawalił.

Policja i miejsce służby zamknęły okolice Times Square podczas ratunkowej akcji.

W budynku znajdują się biura wielkich instytucji: m.in. BNP Paribas, Citibank i międzynarodowa kancelaria prawna Willkie Farr & Gallagher.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH

— Lance Koonce (@LHKoonce) 10 czerwca 2019