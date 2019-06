Wrocław: Ugodził księdza nożem. Jest decyzja prokuratury

Zarzut usiłowania zabójstwa postawiła wrocławska prokuratura 56-letniemu Zygmuntowi W., który w poniedziałek rano na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia ugodził nożem księdza. Prokuratura wnioskuje o aresztowanie podejrzanego.

Do napaści na księdza doszło w poniedziałek przed godz. 7 na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia. Mężczyzna podszedł do duchownego, rozpoczął z nim rozmowę, następnie ugodził go nożem.

Napastnik został zatrzymany przez przechodniów i przekazany policji. Późnym popołudniem został doprowadzony do prokuratury.

Jak powiedziała w poniedziałek wieczorem PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Justyna Pilarczyk, 56-latek usłyszał zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa duchownego. Sprawca zadał duchownemu jeden cios nożem w okolice klatki piersiowej – podała prokurator. Dodała, że podczas oględzin miejsca zdarzenia został zabezpieczony nóż, którym posłużył się napastnik.

– Zygmunt W. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia – powiedziała prok. Pilarczyk. Dodała, że prokuratura złożyła wniosek o areszt dla nożownika.

Zygmuntowi W. grozi dożywocie.

Poszkodowany kapłan to ks. dr Ireneusz Bakalarczyk, kierownik notariatu wrocławskiej kurii i duszpasterz Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej. W poniedziałek rano szedł do kościoła pod wezwaniem NMP na Piasku we Wrocławiu, by odprawić mszę świętą w tzw. rycie trydenckim. Został zaatakowany przed świątynią.

Rannego księdza przewieziono do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Tam był operowany. Rzeczniczka tej placówki poinformował PAP, że 48-letni pacjent dobrze zniósł operację. – Jest w stanie stabilnym, niezagrażającym życiu – powiedziała Kowalska. (PAP)