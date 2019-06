A to numer! Mike Tyson założy marihuanowy kurort wczasowy? Poza paleniem nauczy jak hodować!

Legenda boksu ma nowy plan na biznes. Mike Tyson, który od dawna popiera działania dążące do legalizacji marihuany chce zarabiać na miłości do zielonej rośliny. Postanowił założyć wyjątkowy kurort wczasowy dla konkretnego klienta.

Znany na całym świecie były bokser to postać niebanalna. Jedni go kochają inni nienawidzą. Siedział w więzieniu, odgryzł kawałek ucha swojemu rywalowi, a niedawno pojawił się publicznie, paląc gigantycznego jointa.

Tyson od lat jest zwolennikiem zalegalizowania marihuany. Często lobbuje za tym wśród polityków.

Ze swojej pasji chce zrobić dobrze prosperujący biznes. „Iron Mike” tym razem planje założyć ogromny kurort o powierzchni 400 akrów, w którym nie tylko można by palić marihuanę do woli, ale także by być eko – nauczyć się jak prawidłowo hodować narkotyk!

Mike Tyson wytłumaczył swój pomysł na łamach „Cannabis Tech Today”.

„Pomyślałem, ile dobrego mógłbym zrobić dla ludzi, pomagając im z marihuaną. Nawet się nad tym nie zastanawiałem” – opowiedział legendarny bokser.

Źródło: Instagram/ Super Express