Amerykanie wciąż naciskają ws. ustawy 447. Wyciekł list Kongresmenów do Donalda Trumpa

Przedstawiciele amerykańskiego Kongresu nie ustają w lobbowaniu na rzecz odzyskania przez Żydów mienia bezspadkowego w Polsce. Przy okazji wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, napisali list do Donalda Trumpa, w którym zwracają uwagę m.in. na nierozwiązaną kwestię „restytucji mienia pożydowskiego”.

Portal „Wirtualna Polska” w artykule Marcina Makowskiego ujawnia, iż Kongresmeni z USA napisali list w kontekście ustawy 447 JUST.

Inicjatorami pisma są Eliot L. Engel, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów w Kongresie oraz William R. Keating, przewodniczący Podkomisji ds. Europy, Eurazji, Energii i Środowiska. Pod listem podpisało się 13. demokratycznych członków Izby Reprezentantów.

Jedna z części listu poświęcona jest restytucji mienia pożydowskiego w Polsce. – Jesteśmy zaniepokojeni niedawnym zerwaniem rozmów między Polską a Izraelem w sprawie restytucji prywatnej własności zabranej polskim Żydom podczas Holokaustu – czytamy.

Kongresmani przypominają, że to zagadnienie było podnoszone przez sekretarza stanu Mike’a Pompeo podczas Konferencji Bliskowschodniej w Warszawie. Teraz zwracają się do prezydenta Trumpa, by temat wrócił na wokandę podczas rozmów z Andrzejem Dudą.

Wcześniej było sporo przecieków na temat listu, który mieli opublikować senatorowie. Tematyka miała wyłącznie odnosić się do restytucji żydowskiego mienia bezspadkowego. O powstaniu listu zapewniały trzy niezależne źródła.

Kiedy o sprawie zrobiło się bardzo głośno i ciężko było ukryć fakt jego powstania, administracja prezydenta USA wywarła ogromne naciski, by schować list do szafy. Wizycie Dudy nadano wysoką rangę, głównie ze względu na podpisanie umów handlowych i militarnych, więc nie chciano dopuścić do żadnego skandalu.

Ujawnienie zamiarów 60 senatorów – bo tylu miało się podpisać pod listem – sprawiło, że ewentualny wydźwięk listu byłby znacznie słabszy. Tematu więc zaniechano, przynajmniej w Departamencie Stanu.

Tymczasem niespodziewanie list opublikowani Kongresmeni. Datowany jest na 10 czerwca i zaadresowany bezpośrednio do Donalda Trumpa.

Oprócz wspomnianego tematu restytucji żydowskiego mienia bezspadkowego, w liście poruszane są jeszcze tematy sądownictwa oraz wolności słowa w Polsce.

„Dokonuje się bezprecedensowych kroków w sprawie konsolidacji władzy, kosztem instytucji demokratycznych, włączając w to kontrolę nad sądami, instalując partyjnych lojalistów na wpływowych pozycjach w wojsku i spółkach skarbu państwa” – uważają Kongresmeni.

„Podważana jest rola niezależnych mediów, które konfrontowane są z coraz większymi zagrożeniami dla ich biznesu oraz możliwości dostarczania niezależnych, obiektywnych i opartych na faktach wiadomości” – napisano.

Pod listem podpisali się: Eliot L. Engel, William R. Keating, Brad Sherman, Gregory W. Meeks, Albio Sires, Joaquin Castro, Jamie Raskin, Dina Titus, Adriano Espaillat, Susan Wild, Tom Malinowski, David Trone i Alcee L. Hastings. Pełną treść listu można przeczytać tutaj.

Źródło: wp.pl/nczas.com