Dramat 15-latki w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku. Została zgwałcona przez innego pacjenta

Do gwałtu na 15-letniej pacjentce miało dojść na jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Sprawą zajmuje się prokuratura i policja.

Do zdarzenia miało dojść z w nocy 5 na 6 czerwca. Następnego dnia 15-latka przekazała informację o zdarzeniu pracownikowi szpitala, a ordynator zgłosił zdarzenie na policję.

Dziewczynę umieszczono na oddziale dla dorosłych, ponieważ na oddziale dziecięcym brakowało miejsc. Matka pokrzywdzonej wyraziła na to zgodę. Przestępstwa miał dokonać pacjent z sąsiedniej sali.

– Została wskazana osoba, która miała się tego dopuścić. Przebywa ona obecnie w szpitalu. To również pacjent. Na ten moment nie zostały przedstawione zarzuty, ponieważ jesteśmy nadal przed przesłuchaniem pokrzywdzonej – mówi prok. Grażyna Wawryn, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

15-letnia ofiara także przebywa w szpitalu – jak podaje prokuratura – w warunkach, które mają jej zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

– Czekamy na czynności z udziałem pokrzywdzonej przed sądem, bo taki wniosek został skierowany do sądu od razu jak prokuratur wszczął postępowanie. Takie są wymogi proceduralne, aby w przypadku spraw o czyny o charakterze seksualnym pokrzywdzona musi być przesłuchana przed sądem – tłumaczy rzecznik prasowa prokuratury.

Śledztwo zostało wszczęte o przestępstwo z art. 197 par. 1, czyli doprowadzenia pokrzywdzonej do obcowania płciowego. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności.

