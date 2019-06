Feministki go nienawidzą, a socjaliści przed nim ostrzegają. Peterson ogłasza platformę społecznościową bez cenzury

Popularny psycholog Jordan Peterson ogłosił, że stworzy platformę Thinkspot. Zamieszczane na niej wpisy mają nie podlegać cenzurze. Treści będą mogły być usuwane tylko na podstawie wyroku amerykańskiego sądu.

Wykłady Petersona na YouTube mają miliony wyświetleń. Nie kłania się w nich politycznej poprawności. Teraz zapowiada, że stworzy platformę, która ma rzucić wyzwanie Facebookowi i YouTube.

O tym, kim jest Jordan Peterson przeczytasz w naszym artykule: Feministki go nienawidzą, a socjaliści przed nim ostrzegają. Kim jest Jordan Peterson, który porwał za sobą miliony osób?

– Na naszej platformie będzie można publikować wszystko, będzie panować całkowita wolność. Powstrzymać nas może jedynie amerykański sąd – ogłosił Jordan Paterson.

Platforma Thinkspot ma być w całkowitym kontraście do tych mediów społecznościowych, w których cenzurowane są niepopularne wypowiedzi, na przykład wytykające osobom LGBTQ+ hipokryzję.

Peterson zapowiedział całkowitą wolność, a jedyny wymóg jaki wprowadzi, to minimum 50 słów w zamieszczanych komentarzach. Ma to sprawić, by użytkownicy trochę się wysilili i nie spłycali przekazu w kilku słowach.

– Nawet jeśli jesteś trollem, to będziesz quasi-dowcipnym trollem – skomentował Peterson, odnosząc się do pomysłu o minimalnej liczbie słów w komentarzu.

Pomysłodawca poinformował również, że w projekcie uczestniczą wielcy zwolennicy prawdziwej wolności słowa w USA, czyli Dave Rubin i Michael Shermer.

Pomysł skomentowała córka Petersona, Mikhaila. – Jako społeczeństwo bardzo potrzebujemy platformy, która nie decyduje się banować ludzi odbiegających od mentalności tłumu – powiedziała.

Obecnie projekt jest w fazie testów. Być może uda się uruchomić serwis w sierpniu 2019 roku.

Za pośrednictwem Twittera Peterson zachęcił użytkowników, by zapisywali się na listę. Będzie na bieżąco informować ich o postępach, a dodatkowo zapisani użytkownicy będą mogli brać udział w testach.

Per the Joe Rogan podcast this week, I'm backing a new platform called thinkspot, currently in Beta. Get on the waitlist here, exciting announcements coming very soon. https://t.co/3xQ78Iqc0h

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) June 10, 2019