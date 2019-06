Kolejny stan w USA wprowadził mordercze prawo! Legalizacja aborcji „do urodzenia” i „na życzenie” w imię postępu

Do grona hańby – Nowego Jorku i Vermont – dołączył teraz także stan Illinois. Gubernator J.B. Pritzker podpisał ustawę, która legalizuje zabijanie dzieci nienarodzonych do dziewiątego miesiąca ciąży włącznie „na życzenie”. Co więcej, morderstwa będą finansowane z pieniędzy publicznych.

W rozmowie z WGN-TV News 9 Pritzker stwierdził, że nowe prawo uczyni z Illinois najbardziej postępowym stanem w USA. Podpisana ustawa znosi bowiem odpowiedzialność karną za przeprowadzanie tzw. późnych aborcji oraz za część „aborcji po urodzeniu”. Co więcej, niektóre zniesione zostaną również niektóre regulacje zatwierdzone przez tzw. kliniki aborcyjne, a pracownicy medyczni nie będą mogli powoływać się na klauzulę sumienia.

W nowej ustawie zapewniono także finansowanie mordów na dzieciach nienarodzonych z każdego ubezpieczenia zdrowotnego. Według Fundacji Thomasa Morusa, ustawa wprowadza „najbardziej radykalne proaborcyjne prawo kiedykolwiek zatwierdzone w Illinois”. Zdaniem fundacji, zmiany legislacyjne sprawią, że aborcja stanie się „podstawowym prawem” każdej kobiety, a także nie pozwolą w przyszłości na jakiekolwiek działania rządowe, mające na celu ograniczenie procederu aborcji.

– Podczas gdy rośnie liczba stanów, gdzie pracuje się nad wprowadzeniem praw pro-life, Illinois swoimi działaniami pragnie prześcignąć w nikczemności Nowy Jork – to nienarodzone dzieci i ich matki zapłacą za to cenę – oceniła Jill Stanek, była pielęgniarka asystująca przy aborcjach, która widziała, jak abortowane dzieci po urodzeniu były pozostawiane bez opieki w oczekiwaniu na śmierć.

Źródło: lifenews.com