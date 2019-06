Nie tylko dziewczynki są ofiarami dziecięcych małżeństw. Dziesiątki milionów chłopców też zostało do tego zmuszonych

W opinii publicznej panuje błędne przekonanie, że tylko i wyłącznie dziewczynki są wykorzystywane w krajach „Trzeciego Świata”, a poprzez urodzenie się chłopcem można zagwarantować sobie życie niczym przysłowiowy „pączek w maśle”. Nic bardziej mylnego: UNICEF ujawnił właśnie dane z których wynika, że 115 mln chłopców i mężczyzn na świecie zostało zmuszonych do małżeństwa jako dziecko – głównie były to dzieci pochodzące z kontynentu afrykańskiego.

To co w obrębie kultury europejskiej wydaje się barbarzyństwem, jest gorzkim chlebem powszednim dla milionów młodych chłopców z krajów Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej, Karaibów oraz Azji Południowej i Wschodniej. UNICEF po raz pierwszy ujawnił badania w których po uwagę brano również płeć męską – dane są zatrważające, bo aż 115 mln chłopców zostało przymuszonych do małżeństwa; wśród „dziecięcych panów młodych” co piąty (czyli ok. 23 mln!) miał mniej niż 15 lat.

Aranżowanie ślubów małoletnich chłopców jest najbardziej rozpowszechnione w Republice Środkowoafrykańskiej (jest to ok 28 proc. chłopców), Nikaragui (19 proc.) i Madagaskarze (13 proc.).

Dodając do tych danych śluby w które zaaranżowane zostały również dziewczęta wychodzi, że aż 765 mln młodych dziewczynek i chłopców zostało zmuszonych do małżeństwa jako dzieci.

Ten straszny proceder wciąż mocniej uderza w dziewczynki (1 na 5 młodych kobiet została wydana za mąż przed ukończeniem 18. urodzin) jednak praktyka ta wcale nie omija chłopców, jak się powszechnie sądzi – 1 na 30 z nich jest narażony na przymuszenie do ożenku jako niepełnoletni.

UNICEF oświadczył, że wpływ wczesnego zamążpójścia na życie młodych kobiet został już gruntownie przebadany, za to wpływ dziecięcego ślubu na resztę życia już dorosłych mężczyzn zostawał dotychczas poza kręgiem zainteresowań badaczy.

Najbardziej narażone na dziecięcy ślub są młodociane osoby z najuboższych rodzin – aranżacja takiego małżeństwa może być szansą otwierającą nowe finansowe perspektywy dla ich rodziców.

Źródło: Polska The Times