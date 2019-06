Nie tylko Facebook i Twitter. Kolejny popularny serwis cenzuruje

Okazuje się, że nie tylko Facebook i Twitter cenzurują treści pro-life. Do niechlubnego grona dołączył również Pinterest.

Ta popularna strona internetowa do udostępniania różnych zdjęć, rękodzieła, przepisów kulinarnych i rzeczy typu DIY zablokowała treści Live Action, umieszczając pro-liferów na liście stron z treściami pornograficznymi i innymi treściami niepożądanymi.

Jeśli jakaś strona znajdzie się na tej liście, użytkownicy nie mogą utworzyć pinezki lub postu, łączącego się z daną witryną.

Później jednak Pinterest poinformował, że zawiesił konto Live Action, ponieważ treści pro-life są „medycznie niedokładnymi informacjami” i „zmową”, która prowadzi do przemocy.

NEW: Tech Insider Blows Whistle on How Pinterest Listed Top Pro-Life Site as Porn, “Bible Verses” Censored #LifeCensored (See full story: https://t.co/mzMipyy02N ) pic.twitter.com/scyNxBfJIV

UPDATE: @Pinterest has now permanently suspended @LiveAction’s account (my account remains suspended), claiming our pro-life content is “medically inaccurate information” & “conspiracies” that lead to “violence.” #LifeCensored pic.twitter.com/zSoIgbVcSX

— Lila Rose (@LilaGraceRose) June 11, 2019