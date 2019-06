Oskarżona o śmierć 8 noworodków zwolniona z aresztu. Sąd wyraził zgodę na kaucję

Pielęgniarka, która została ponownie aresztowana przez policję prowadzącą śledztwo w sprawie śmierci kilku dzieci w szpitalu w Cheshire, została zwolniona za kaucją.

29 letnia Lucy Letby, pochodząca z Hereford, została aresztowana w poniedziałek pod zarzutem zamordowania ośmiu noworodków w oddziale neonatalogicznym hrabstwa Chester i usiłowanie morderstwa sześciu innych.

Na początku tego tygodnia funkcjonariusze dokonali przeszukania w jej domu w rejonie Blacon w Chester.

Policja rozpoczęła dochodzenie w maju 2017 r. i obecnie bada przypadki śmierci 17 dzieci i zapaści 16 innych, które nie zakończyły się śmiercią między marcem 2015, a lipcem 2016 roku.

Inspektor Paul Hughes, który prowadzi śledztwo, powiedział, że ze względu na charakter tego dochodzenia, jest ono „niezwykle trudne”.

– Chcę zapewnić mieszkańców, że robimy wszystko, co w naszej mocy tak szybko, jak to możliwe, aby określić, co doprowadziło do tych zgonów i zapaści.– powiedział.

– Zdajemy sobie sprawę, że sprawa ma nadal duży wpływ na wszystkie dotknięte nią rodziny oraz personel i pacjentów szpitala, a także innych członków społeczeństwa. – dodał.

– Wszyscy rodzice dzieci otrzymali aktualne informacje na temat ustaleń śledztwa i są wspierani przez cały proces przez specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy policji – zapewnił Hughes.

Nie podano jaką wysokość kaucji ustalił brytyjski sąd.

Źródło: Sky News