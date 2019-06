Strażak zwolniony za krytyczne wypowiedzi o homoseksualistach i tęsknotę za Hitlerem. „Kurw* jakie związki co wy pierd***cie”

„Jak czytam wypowiedzi pedałów, to zaczynam tęsknić za czasami Hitlera. Kurw* jakie związki co wy pierd***cie. Zapraszam do mnie w okolice – zobaczycie, jak pięknie są tutaj traktowani pedały” – napisał na Facebooku Marcin J., komendant Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzezinki. Za swój wpis został zwolniony.

O całej sprawie zrobiło się głośno parę dni temu. Komendant po swoim komentarzu w mediach społecznościowych ma poważne problemy. Za swoje krytyczne słowa wobec homoseksualistów został zwolniony z pracy.

O samym zwolnieniu Marcina J. poinformowali strażacy z OSP w Brzezince.

„Jesteśmy po to, by służyć każdemu człowiekowi, który nas potrzebuje, bez względu na jego poglądy, przekonania, przynależność rasową, wyznanie czy orientację seksualną” – piszą na swojej stronie na Facebooku.

W ten sposób uzasadnili uchwałę o wykluczeniu druha z członkostwa w OSP i przepraszając za jego wpis.

Jak widać ratować będą wszystkich bez względu na jego poglądy, ale już nie każdy może ratować. Za słowa o Hitlerze strażak powinien co najwyżej otrzymać naganę, bo one faktycznie były przekroczeniem granicy.

Internauci, którzy okazali się strasznie wrażliwi, tak oto skomentowali słowa strażaka:

„Bardzo miło przeczytać, że OSP Brzezinka kieruje się przyzwoitością i szacunkiem do wszystkich ludzi”.

„Życie, zdrowie oraz Ideały OSP/PSP to coś więcej niż własne poglądy. Gratuluję! Wielki Szacunek dla takiej postawy. Nienawiść nie może być tolerowana!” – komentują użytkownicy Facebooka.

„Dziękuję. Jeszcze by tego brakowało, żeby ludzie się zastanawiali czy przypadkiem strażacy ich będą ratować jeśli uznają że nie są dość hetero. To nie może mieć znaczenia dla służb ratowniczych i cieszę się że to podkreśliliście.” – pisze jeden z internautów.

Źródło: Facebook: OSP Brzezinka