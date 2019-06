„Bat na pedofilów” przemówił na forum polskiego Kościoła. Jego słowa szokują: „Winny jest polski instynkt”

Ta wizyta była zapowiadana od dawna jako coś, co może sprawić, że polski Kościół zatrzęsie się w swych posadach. Zwą go „batem na pedofilów”, po jego wizycie w Chile cały episkopat podał się do dymisji. Czym poskutkuje wizyta Arcybiskupa Charles Sciluny w naszym kraju?

„Trzeba słuchać i działać”

„Ludzie muszą wiedzieć, że biskup ma delegata, do którego można się zwrócić i zawiadomić o przypadkach wykorzystywania seksualnego małoletnich, zawiadomić o obawach dotyczących ich proboszcza czy katechety. Muszą wiedzieć, że zostaną wysłuchani z szacunkiem i współczuciem oraz, że będzie miało miejsce postępowanie. Ważne jest wysłuchanie ludzi, ale trzeba następnie działać. W przeciwnym razie ludzie tracą zaufanie” – powiedział abp Sciluna przemawiając na zebraniu plenarnym polskich biskupów.

Według papieskiego wysłannika trzeba nie tylko wsłuchiwać się w głos ofiar, ale też podejmować odpowiednie działania, tak aby ludzie nie stracili zaufania do swoich duszpasterzy. Samo słuchanie jest tylko pozą, dopiero gdy następują po nim konkretne czyny to wierni zauważają, że Kościół naprawdę się o nich troszczy.

„Winny jest polski instynkt i kultura”

„Nieuczciwie jest twierdzenie obecnie, iż osoba zawiadamiająca o nadużyciach kapłana czyni coś złego, czy wypowiada kłamstwa. W kulturze polskiej istnieje instynkt, pewien mechanizm samoobrony przed donosicielstwem.” – przedstawił swoją opinię o naszym narodzie „Bat na pedofilów”.

Sciluna twierdzi, że zakorzeniona w naszym narodzie obawa przed byciem posądzonym o „konfidencję” źle wpływa na sytuację ofiar pedofilów. Póki nie ma twardych dowodów nikt nie chce zajmować się sprawą, a przez to często nie dochodzi się do prawdy.

„Obejrzałem „Tylko nie m nikomu”, to piękny dokument na który trzeba odpowiedzieć prawdą. Ludzie są rozzłoszczeni.”

„Sądzę, że moje przesłanie powinno być przesłaniem nadziei, w tym sensie, że zdaję sobie sprawę ze złożoności sytuacji, wiem, iż ludzie są rozzłoszczeni i oczekują, że Kościół będzie zdolny do zapewnienia dzieciom i ludziom młodym bezpieczeństwa. Przeczytałem ponownie wytyczne Konferencji Episkopatu Polski oraz dołączony do nich dokument na temat prewencji. Obejrzałem też film „Tylko nie mów nikomu” z podpisami w języku angielskim. Wywołał on we mnie poczucie smutku. Musimy przejść od pięknego, dobrego dokumentu do stawania się wzorcem najlepszych praktyk. Nie ma innej odpowiedzi, jak prawda. W obliczu faktów konieczna jest pokora, a gdy popełnimy błąd – uznanie go. Trzeba uświadomić sobie, że szaleństwem jest próba ochrony instytucji w imię przeświadczenia, że w ten sposób uda się rozwiązać kryzys. Musimy bronić nasz lud. A gdy jesteśmy zdolni do obrony naszego ludu, to instytucja zatroszczy się o siebie sama. A jeśli idzie o biskupów polskich, chciałbym ich zachęcić do realizowania wytycznych, które sami uchwalili – bardzo dobrych wytycznych, w których znajdują drogę wyjścia z trudnych sytuacji” – powiedział papieski wysłannik w rozmowie z KAI.

Abp Sciluna twierdzi, że wraz z zażegnaniem kryzysu pedofilskiego i dzięki zapewnieniu odpowiedniej ochrony dzieciom i młodzieży, instytucja Kościoła zyska i będzie jeszcze silniejsza.

Arcybiskup obejrzał film Siekielskiego i zaznajomił się z sytuacją polskiego episkopatu – na razie nie wiadomo czy będzie wyciągał jakiekolwiek konsekwencje wobec polskich przywódców duchownych.

Abp Scicluna zabrał głos w dniu spotkania z polskim episkopatem. Arcybiskup Malty, sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary zajmuje się nadużyciami seksualnymi wobec nieletnich, które miały miejsce w Kościele. https://t.co/vMbm8Ta9lj — Gość Niedzielny (@Gosc_Niedzielny) June 14, 2019

Źródło: Twitter, Gosc.pl