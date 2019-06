Biedroń kręci! Nie chce zrezygnować z mandatu europosła? Lider Wiosny zmienia wersje [VIDEO]

Robert Biedroń nie miał tęgiej miny jak redaktor Jacek Żakowski przycisnął go do muru i wprost wypytał czemu nie chce oddać mandatu europosła. Mimo, że to wcześniej obiecywał. Lider Wiosny pokrętnie się tłumaczy. „Ja powiedziałem, że jeśli zostanę posłem to zrezygnuję z mandatu”.

W rozmowie z Jackiem Żakowskim na antenie TOK FM, Robert Biedroń pokrętnie tłumaczył, dlaczego nie zdecydował się jeszcze na rezygnację z mandatu europosła.

„Ja powiedziałem, że jeśli zostanę posłem to zrezygnuję z mandatu” – mówił zdziwiony atakami w lewackich mediach.

Stwierdził obrażony, że mu się nie podoba fakt, że media tak dużo czasu poświęcają temu tematowi.

„Dzisiaj wydaje mi się, że skupiamy na rzeczach, które nie ekscytują ludzi, dziennikarzy może” – tłumaczył Biedroń.

.@RobertBiedron @wiosnabiedronia w #TOKFM: Jak zostanę wybrany na posła albo senatora, to mandat europosła automatycznie wygaśnie. Dziś walczę o ważne stanowiska w Brukseli, beze mnie to się nie uda [WIDEO] 🎥 📌 https://t.co/FxeVrmXjMV pic.twitter.com/vgjRrSxnM4 — Radio TOK FM (@Radio_TOK_FM) June 14, 2019

W odpowiedzi na uwagę Żakowskiego, że kwestia mandatu do PE interesuje ludzi i może mieć odzwierciedlenie w sondażach, były prezydent Słupska stwierdził, że ten najchętniej cytuje te badania, w których Wiosna ma słaby wynik.

„Ja nie chce się zajmować Wiosną, ale na przykład suszą w Skierniewicach” – mówił dalej Biedroń, w odpowiedzi na co, dziennikarz zapytał polityka, czy ten wierzy, że Wiosna wejdzie jesienią do parlamentu.

„Oczywiście” – stwierdził Biedroń.

„To dlaczego pan teraz nie odda mandatu” – pytał dalej Żakowski i wręcz chciał się założyć z liderem Wiosny, że ten nie wejdzie do Sejmu.

Żakowski do @RobertBiedron @wiosnabiedronia: Jak nie odda pan mandatu, to nie wejdzie pan do Sejmu. Odbiór jest taki, że nie oddaje pan mandatu, bo nie wierzy pan w zwycięstwo #TOKFM [WIDEO] 🎥 📌 https://t.co/FxeVrmXjMV pic.twitter.com/0LmpGMwRqU — Radio TOK FM (@Radio_TOK_FM) June 14, 2019

Źródło: tokfm.pl