Brutalnie zaatakował swoją dziewczynę, by zabić swe nienarodzone dziecko! „Wlał jej detergent do gardła, bo nie chciał być ojcem”

22-letni Harief Pearson namówił swoją równoletnią kuzynkę Kydie McKenna i 15-latkę, aby pomogli mu zabić jego nienarodzone dziecko, które nosi jego dziewczyna. Mężczyzna „nie chciał być ojcem”. Pobili ofiarę i wlali jej do gardła detergent.

Sprawcy podjęli brutalną, trwającą wiele godzin, próbę zamordowania nienarodzonego dziecka 17-latki. Dwie dziewczyny uderzały, deptały i kopały ciężarną ofiarę w brzuch, plecy i klatkę piersiową. Ponadto zdarły jej jeden paznokieć, a zakrwawioną twarz polały alkoholem.

Gdy dziewczyna poprosiła o wodę, do gardła wlano jej alkohol wymieszany z niebieskim detergentem do prania. Wcześniej Pearson przygotował się do zbrodni. Wyszukiwał w internecie „jak pozbyć się niechcianej ciąży” i „co może zrobić heroina z nienarodzonym dzieckiem”.

Daleki od jakichkolwiek wyrzutów sumienia, czy żalu z powodu brutalnego ataku na jego ciężarną dziewczynę i próby zabicia ich nienarodzonego dziecka, Pearson w pewnym momencie powiedział swoim pomocnicom: „Nie sądzę, że już jest martwe. Kontynuujcie”.

Próba morderstwa zakończyła się dopiero w momencie, gdy Pearson bał się, że do domu wraca jego matka. Ofiarę porzucono zakrwawioną i posiniaczoną na pobliskiej ulicy. Ponadto zagrożono, że jeśli wezwie policję, zostanie zabita.

Nienarodzone dziecko jednak cudem przeżyło. Podczas procesu Pearson przyznał, że próbował spowodować ciężkie uszkodzenia ciała. Do tego samego przyznała się atakująca kobieta.

Tylko jeden postawiony w tej sprawie zarzut dotyczy nienarodzonego dziecka – „podanie trucizny powodującej poronienie”. Według brytyjskiego prawa jest to wykroczenie z punktu 58. Ustawy o przestępstwach przeciwko osobie.

Co istotne, zwolennicy aborcji, którzy próbowali doprowadzić do depenalizacji tego procederu, koncentrowali się właśnie na uchyleniu lub zmianie właśnie tej części ustawy, określając ją mianem „ustawodawstwa wiktoriańskiego”.

Dekryminalizacja aborcji doprowadziłaby do tego, że każdy mógłby podać kobiecie pigułki lub inne środki w celu spowodowania poronienia. Także w Polsce pojawiają się pomysły i projekty ustaw, które dążą do usunięcia zapisów o spowodowaniu aborcji, również wbrew woli kobiety z prawa karnego.

Źródła: lifenews.com/stopaborcji.pl