Czarne chmury nad Pocztą Polską! Listonosze żądają podwyżek i rozpoczynają protest

Poczta Polska po raz pierwszy od lat poniesie straty na usługach powszechnych. Państwowa spółka znajduje się w trudnej sytuacji, tymczasem listonosze domagają się podwyżek. Rusza protest pocztowej Solidarności.

Związki zawodowe listonoszy domagają się podwyżki o 500 zł brutto. Spełnienie postulatu mogłoby kosztować państwową spółkę dodatkowe 600 mln zł rocznie.

Poczta Polska pełni rolę tzw. operatora wyznaczonego. Do jego obowiązków zalicza się m.in.: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, obejmującym przesyłki listowe do 2 kg, paczki na terenie Polski do 10 kg oraz zagranicznych do 20 kg. Operator jest także zobowiązany do posiadania odpowiednio gęstej sieci placówek pocztowych, świadczenia usługi odbierania i dostarczania listów oraz paczek przez minimum pięć dni w tygodniu. Problem w tym, że usługi te są nierentowne.

Listonosz rozpoczynający pracę na poczcie może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2400 zł brutto (stawka rekrutacyjna), a po trzymiesięcznym okresie próbnym – na 2500 zł. To wynagrodzenie minimalne w Poczcie Polskiej. Obecnie średnia pensja tzw. pracowników eksploatacyjnych sięga 3700 zł brutto. Obowiązują dodatkowo trzy rodzaje bonusów: dodatek czasowo-jakościowy, premia zadaniowa oraz premia uzależniona od wyników spółki.

Polski operator wyznaczony zatrudnia obecnie ok. 80 tys. osób. Związkowcy domagają się podwyżek 500 zł brutto. Realizacja obecnych postulatów oznaczałaby zwiększenie budżetu płacowego o 600 mln zł rocznie – wylicza Rzeczpospolita.

Poczta złożyła natomiast w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej prognozę, z której wynika, że wygeneruje kilkadziesiąt milionów złotych straty na świadczeniu usługi powszechnej. Liczy więc na pomoc państwa, tyle że sytuacja podobna wystąpiła w 2013 roku, kiedy z tytułu działalności Poczta Polska poniosła około 110 mln zł straty. Do dziś nie otrzymała od państwa rekompensaty…

Źródło: businessinsider.com.pl / tvn24bis.pl