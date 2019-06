Dwulatek uciekł ze żłobka. Dziecko błąkało się po ulicach Włocławka. „Kontrole w całym mieście”

Do niecodziennego incydentu doszło 5 czerwca we Włocławku. Dwuletni chłopiec wymknął się ze żłobka i samotnie błąkał się po ulicach miasta. Widząc przechadzające się samo dziecko zainterweniowała kobieta.

Do incydentu doszło ok. godziny 9 rano. Chłopiec najprawdopodobniej wykorzystał moment, gdy jeden z rodziców przyszedł po swoje dziecko i wymknął się przez otwarte drzwi.

Dwulatkowi nic się nie stało, głównie za sprawą kobiety, która zauważyła go na ulicy. Niezwłocznie odprowadziła go do żłobka, z którego uciekł, gdyż była to najbliższa placówka w okolicy.

Sytuacja ta pociągnęła za sobą poważne konsekwencje. Włocławska policja już wszczęła śledztwo w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Póki co, nikt jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów.

Włocławski ratusz już zapowiedział reakcję w sprawie. We wszystkich tego typu placówkach w mieście mają zostać wszczęte kontrole, których celem ma być sprawdzenie bezpieczeństwa dzieci.

– W tej chwili w wyniku tej sytuacji we wszystkich tego typu placówkach w mieście – i publicznych i niepublicznych – są przeprowadzane kompleksowe kontrole. Sprawdzamy szczególnie, czy normy bezpieczeństwa są właściwie przestrzegane – poinformowała rzeczniczka włocławskiego ratusza Angelika Żychlewicz.

Źródło: gazeta.pl