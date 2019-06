Kaja Godek nazwała homoseksualizm złem. Lewicowcy rzucili się na nią jak łysy na grzebień

Kaja Godek nie kłania się poprawności politycznej. Mówi dokładnie to co myśli, używając często słów dosadnych, ale zdecydowanie mieszczących się w granicach ogólnie przyjętej normy. Twardo broni prezentowane przez siebie wartości, za co często spotyka ją spora dawka hejtu. Nie inaczej było tym razem.

Kandydatka Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego napisała na Twitterze, że homoseksualizm jest złem. To rozwścieczyło lewicową stronę do czerwoności.

– Co to za pytanie, co zrobisz jak Twoje dziecko zostanie gejem? A co zrobisz, jak zostanie alkoholikiem, narkomanem, przestępcą? Zło jest złem, także jeśli jest udziałem osoby bliskiej. Przed złem trzeba dziecko chronić i nigdy nie mówić, że jest dobrem – napisała na Twitterze Godek.

Nie trzeba było długo czekać na lawinę krytycznych komentarzy ze strony tolerancyjnych osób, które nie tolerują poglądów innych od swoich. Nie zabrakło oczywiście propagowanego wszem i wobec „języka miłości”.

– A co zrobisz, jak twoja matka zostanie hejterką ? Zrównując homoseksualistów z przestępcami i narkomanami, pani Godek nawiązuje do „najlepszych” tradycji lat 30. i 40. minionego wieku. Nie ma to jak wycierać sobie buzię katolickimi frazesami, by potem siać nienawiść – napisała Hanna Lis.

Odezwała się również pani, która tak kocha zwierzęta, że oddała własne do schroniska. – Nie można się godzić na szczucie i brak szacunku dla ludzi o odmiennej orientacji seksualnej. Kiedy ta Pani zrozumie, że z biologią się nie walczy – odpowiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.