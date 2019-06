Kolejne szaleństwo Brukseli! Odbierają matkom macierzyński i przymusowo przekazują ojcom

Rada Europy wydłużyła urlopy ojcowskie. Tata nie będzie mógł się zrzec urlopu tacierzyńskiego na rzecz matki. Jeśli go nie wykorzysta, dwa miesiące płatnego wolnego przepadną.

Rada Unii Europejskiej postanowiła być bardziej radykalna niż Parlament Europejski. Obecnie do dwóch miesięcy tacierzyńskiego państwa członkowskie będą mogły dodać kolejne dwa.

Konstrukcja tego absurdu jest taka, że nie można przerzuci go na matkę. Dwa miesiące przynależne są tylko ojcu dziecka. Jeśli on z nich nie skorzysta, wypadną one z puli urlopu macierzyńskiego.

„To dyrektywa wyjątkowo trudna dla pracodawców. Można bowiem przypuszczać, iż w związku z tym, że urlop może przepaść, to panowie będą się na niego decydować. Tymczasem firmy i korporacje wolałyby pozostawić decyzje rodzicom, bo wiedzą, że najczęściej w Polsce to panie zostają w domu, jako że mężczyźni ciągle jeszcze dużo lepiej zarabiają” – mówi money.pl Katarzyna Siemieńkiewicz, ekspert prawa pracy Pracodawców RP.

Przymusowe dzielenie urlopu związanego z wychowaniem dziecka to jedno wielkie kretyństwo. To rodzice powinni decydować, które z nich zajmie się głownie wychowaniem dziecka, a które bardziej będzie dbało o utrzymanie rodziny w sensie finansowym. Jednakże biurokraci z Brukseli uważają, że oni wiedzą lepiej, co jest dobre dla rodziny i że są upoważnieni do ingerowania w jej sprawy.

Źródło: Money.pl