LGBTI indoktrynują najmłodszych. Para homoseksualnych koni pojawi się w bajce dla dzieci

Ideologiczna wojna trwa w najlepsze, a szturmowcy spod tęczowych sztandarów zdobywają kolejne terytoria. Jedynym pozytywem jest fakt, iż w ich szeregach pojawiają się dezerterzy, którzy sami zauważyli, że to wszystko zaszło za daleko. Jednak rozpędzona machina propagandowa nie zatrzymuje się nawet pomimo wytracania członków.

Organizacje typu LGBTI, zrzeszające radykalnych homoseksualistów, którzy ze swoich preferencji seksualnych uczynili ideologię posuwają się coraz dalej w swoich działaniach propagandowych. Nie domagają się już „tolerancji”, lecz chcą kształtować rzeczywistość tak aby to im, tylko im wygodnie się w niej żyło. Przygotowując grunt pod tęczową przyszłość zaczęli nawet indoktrynować najmłodszych.

Pociąg jedzie, choć pasażerowie wysiadają

Część osób homoseksualnych przejrzała na oczy i nie chce mieć z LGBT nic wspólnego. W Polsce coraz popularniejszy staje się fanpage facebookowy pt. „Gej u bram Mordoru”, którego admin krytykuje postawę tęczowego ruchu, który samozwańczo uważa się za przedstawiciela wszystkich „kochających inaczej”, według niego wielu homoseksualistów nie zgadza się z postulatami LGBT, nie chce adopcji dzieci przez pary homoseksualne i nie widzi w osobistych preferencjach seksualnych niczego na tyle nadzwyczajnego, by trzeba się było informacją o nich dzielić ze światem na specjalnych marszach.

Pisaliśmy również o marszu homoseksualistów, którzy wybrali życie w czystości i pojednaniu z Bogiem, upatrując w tym ruchu prawdziwej wolności, chcących dać dobry przykład sobie podobnym.

LGBT stało się jednak prawdziwą maszynką do robienia pieniędzy na różnych inicjatywach, imprezach oraz rzekomym przedstawicielstwie wszystkich homoseksualistów. Podległe ruchowi organizacje zrzeszają radykalnych lewicowych ekstremistów, którzy popychają tęczową propagandę coraz dalej, korzystając z przychylności mediów i nie zważając na przetrzebianie się własnych szeregów.

Dzieci zobaczą lesbijskie kucyki w bajce

W popularnej serii animowanej pt. „My Little Pony”, opowiadającej o magicznych mówiących kucykach, ma się pojawić lesbijska para. Zadecydowali o tym showrunnerzy bajki – Josh Haber i Nicole Dubuc.

„Nicole i ja myśleliśmy, że to świetna okazja do organicznego przedstawienia pary LGBTQ w serialu, zapytaliśmy Hasbro i oni to zatwierdzili. Ponieważ Josh i Nicole prowadzą razem ostatni sezon, wszyscy chcieliśmy to zrobić – wprowadzić tę parę w ostatni sezon i uczynić z nich „oficjalnie” część świata „MLP”” – mówi przedstawiciel ekipy produkującej kreskówkę, który sam jest homoseksualistą.

Wcześniej, w Ameryce Północnej, homoseksualna para pojawiła się w kanadyjsko-amerykańskiej bajce pt. „Arthur” – było to dwóch gejów biorących ślub. Wtedy bardziej konserwatywne stany z południa zablokowały emisję odcinka, jak będzie tym razem?

Źródło: Dorzeczy.pl