Łódź: Strzelali z broni pneumatycznej do zwłok w prosektorium! „To naruszało cześć nieżyjących i godziło w kult pamięci osoby zmarłej”

Eksperymenty naukowe, polegające na strzelaniu z broni pneumatycznej do ludzkich zwłok, przeprowadzili lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Lekarze strzelali do ciał przed przeprowadzeniem ich sekcji. Nie chcieli wpisywać wyników doświadczenia do protokołów, aby nie dowiedział się o nich prokurator prowadzący śledztwo oraz rodziny osób zmarłych.

Strzelano do tkanki miękkiej i kości, aby sprawdzić, jak ludzkie ciało reaguje na trafienia z broni pneumatycznej. Sprawa wyszła na po opublikowaniu wyników eksperymentu w czasopiśmie medycznym.

Lekarze nie mieli zgody na takie działania ani prokuratury, ani rodzin zmarłych. Władze uniwersytetu, gdzie odbywało się strzelanie do ciał, twierdzą jednak, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, ponieważ uzyskano zgodę komisji bioetycznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że działania takie rodzą wątpliwości „jako naruszające cześć nieżyjących i godzące w kult pamięci osoby zmarłej”.

Jak twierdzi, zgodnie z prawem nie jest dopuszczalne samowolne podjęcie decyzji przez uczelnię w zakresie prowadzenia eksperymentów na osobach zmarłych. Zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwłoki mogą być przekazane uczelni medycznej do celów dydaktycznych i naukowych, jeśli nie zostały pochowane przez uprawnione do tego podmioty i wyraził na to zgodę właściwy starosta. Ponadto według tej ustawy zwłoki do celów naukowych mogą być również przekazane uczelni na podstawie pisemnego oświadczenia osoby, która pragnie przekazać swoje zwłoki.

Niezależnie od tego, przekazanie zwłok w celu badań naukowych nie wyłącza konieczności postępowania względem nich w sposób odpowiedni, tj. z poszanowaniem godności należnej zmarłemu. W przeciwnym razie może dojść do naruszenia kultu pamięci osoby zmarłej, który obejmuje prawo do pochówku, sprawowanie opieki nad grobem oraz okazywanie szacunku zmarłemu – podkreślił RPO w stanowisku.

Poprosił rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o wyjaśnienia, zwłaszcza o podanie, na jakiej podstawie prowadzono badania, czy uzyskano wymagane prawem zgody bądź zezwolenia właściwych podmiotów i instytucji oraz czy informowano o badaniach członków rodziny zmarłych.

Źródło: rp.pl / rpo.gov.pl