Te słowa Melanii Trump wywołały prawdziwą burzę. Chodzi o Agatę Dudę

Pierwsza dama USA rzadko zabiera głos i komentuje wizyty gości w Białym Domu. Tym razem Melania Trump wyjawiła, co myśli o Agacie Dudzie.

Stephanie Eckard, amerykańska dziennikarka na łamach „W Magazine” zdała relację z tej zaskakującej chwili. Jak podkreślała, do tej pory żona Donalda Trumpa nie komentowała wizyt gości w Białym Domu.

„Dwa lata była znana z braku otwartości na media” – skwitowała Eckard. „Z okazji wizyty prezydenta Polski i jego żony nagle zmieniła front” – podkreśliła.

Jak się okazuje, wszystko to stało się za sprawą Donalda Trumpa, który sprowokował żonę do zabrania głosu.

– Panie się znają. Dobrze się dogadują. Za chwilę zjedzą wspólnie lunch – zdradził dziennikarzom, po czym zapytał Melanię, czy chce coś dopowiedzieć.

Pierwsza dama USA postanowiła skorzystać z okazji, mimo że zazwyczaj milczy. – Wspaniale ich tu znowu gościć. Nie mogę doczekać się rozmowy z panią Dudą o problemach polskich i amerykańskich dzieci, jak za pierwszym razem – powiedziała.

Stephanie Eckardt podkreśliła, że co prawda słowa Melanii nie wnoszą zbyt wiele i nie mają większego znaczenia, to jednak niezwykłe jest to, że żona Donalda Trumpa w ogóle zabrała głos.

Źródło: fakt.pl