A to numer. Żona agenta Tomka może trafić do więzienia! Chodzi o dziesiątki milionów złotych

Czyżby żona agenta Tomka miała niedługo trafić do więzienia? Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła Katarzynie K. 12 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzającą miliony z państwowych dotacji – informuje „Gazeta Wyborcza”.

Jak podaje „GW” powodem śledztwa mają być nadużycia finansowe, związane z prowadzeniem na terenie Warmii i Mazur domów opieki dla starszych osób. To te placówki miały otrzymywać wysokie dotacje od państwa. Jak twierdzą śledczy, wiele z tych pieniędzy przywłaszczyła żona byłego posła PiS.

Jak poinformował „Gazetę Wyborczą” Paweł Sawoń, rzecznik prasowy prokuratury w Białymstoku wśród 12 zarzutów postawionych Katarzynie K., oprócz kierowania grupą przestępczą, znalazły się m.in. przywłaszczenie blisko 33 mln złotych, oszustwa przy dotacjach w kwocie 71 mln złotych, a także podrabianiu dokumentów.

„Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanej prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 1,010 mln zł, oddania pod dozór policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu” – mówił „Gazecie Wyborczej” Paweł Sawoń.

Jak się okazuje sam agent Tomek nie ma żadnych zarzutów. Przypomnijmy, że od 2010 roku stowarzyszenie otworzyło na Warmii i Mazurach kilka ośrodków społecznych dla ludzi z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, chorobą Alzheimera.

Do niedawna kierował nimi były agent CBA, później poseł PiS, Tomasz Kaczmarek. Wcześniej pierwsze skrzypce grała w nim jego obecna żona Katarzyna.

Działalność była dotowana z budżetu państwa. Stowarzyszenie „Helper” wyspecjalizowało się w uzyskiwaniu dotacji, które przyznaje samorząd. Niestety mimo pomocy osobom potrzebującym, część środków szła na „lewo”.

W trakcie śledztwa okazało się, że z dotacji, która miała trafiać na pomoc osobom schorowanym i starszym, Helper kupowało drogie kosmetyki, stringi, sprzęt narciarski, deskorolki czy telefon iPhone.

„Podopieczni maja prawo do korzystania z opieki na najwyższym poziomie, mają prawo do dostępu do nowinek technicznych oraz produktów najlepszej jakości” – tak tłumaczył Kaczmarek dziennikowi Fakt.

Źródło: Gazeta Wyborcza