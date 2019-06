Cejrowski ostro o III RP! „Z diabłem się dogadali i mamy różne służby, które nami manipulują” [VIDEO]

W najnowszym „Radiowym Przeglądzie Prasy” Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik mówili między innymi o sprawie Marka Falenty. W tym kontekście znany podróżnik odniósł się do podstaw, na których została postawiona III Rzeczpospolita.

Wojciech Cejrowski odnosił się do sprawy Marka Falenty, który jego zdaniem głupio zrobił, że czekał na ułaskawienie w Hiszpanii. Zdaniem podróżnika mógł uciec do Argentyny i wówczas nic specjalnego by mu nie groziło.

Z kolei Andrzej Rudnik przypomniał, że różni biznesmeni, którzy grozili władzom znikali w różnych tajemniczych okolicznościach. – Rządzi nami układ jeszcze z komuny, który się przy stole w Magdalence ustaliło, że nie będziemy ruszać Waszych, a Wy nie ruszajcie Naszych „bohaterów” – mówił Cejrowski.

– Nie ruszajcie Naszych „bohaterów”, na których są jakieś teczki, że ktoś tam się złamał, jak Wałęsa. „Dobra chłopaki: dla dobra Polski (nie wiem jakie motywacje mieli) nie rozdrapujmy dawnych ran, tylko idźmy do przodu” – dodawał podróżnik.

– Poszli do przodu niestety, z diabłem się dogadali i mamy różne służby, które nami manipulują. Mamy moim zdaniem Białoruś, posowiecki system, układy ciche zostały (…) cały układ chory od zarania, to są decyzje przy stole w Magdalence – kontynuował.

– Trzeba było rozjechać komunistów wtedy – podsumował Cejrowski. Rudnik dodał, że mleko się rozlało i taki mamy system, a postkomuniści, jak Leszek Miller przywożą legalną kasę z Brukseli.