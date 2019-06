Gigantyczna kara dla lewackich oszczerców. Za bezpodstawne oskarżenia o rasizm zapłacą dziesiątki milionów dolarów [VIDEO]

Aż 44 miliony dolarów musi zapłacić uczelnia z Oberin właścicielom małego sklepu i piekarni. College zachęcał swych studentów do prowadzenia kampanii nienawiści przeciwko jej właścicielom i pracownikom.

Amerykański sąd nakazał uczelni z Ohio wypłacenie niewielkiej piekarni i ciastkarni w sumie 44 milionów dolarów odszkodowania i zadośćuczynienia za bezpodstawne oskarżanie o rasizm jej właścicieli i pracowników.

Oszczercy chcieli ją doprowadzić do upadku. Początkowo sąd przyznał 11 milionów dolarów zadośćuczynienia. W kolejnym procesie zasądzono dodatkowe 33 miliony tytułem odszkodowania.

Władze uczelni wspierały akcję swych studentów, którzy urządzali pikiety pod piekarnią i oskarżali jej pracowników i właścicieli o rasizm.

Cała sprawa miała początek w roku 2016 kiedy to pracownicy piekarni i sklepu przyłapali 3 czarnoskórych studentów Oberlin na kradzieży. Jeden z nich próbował jeszcze posługując się sfałszowanym dowodem tożsamości kupić alkohol. Kiedy pracownik zaczął interweniować złodzieje pobili go i skopali. Na miejsce przyjechała policja i aresztowała murzynów. Prokuratura wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko nim.

Po tym rozpoczęła się prawdziwa kampania nienawiści wymierzona przeciwko pracownikom i rodzinie prowadzącej swój niewielki biznes Gibson’s Bakery. Władze uczelni zachęcały do prowadzenia jej i same w niej uczestniczyły.

Najpierw urządzono demonstracje w miasteczku akademickim. Władze uczelni dostarczały lewackim aktywistom jedzenie i picie w czasie gdy ci urządzali wrzaski i pikiety pod piekarnia i sklepikiem. Kampania trwał mimo, iż studenci złodziej zostali w sądzie uznani winnymi.

W kampanii oszczerstw aktywnie uczestniczyła też dziekan szkoły Meredith Raimondo. Kiedy lewacy urządzali wrzaski, pikiety i demonstracje pod piekarnią dziekan broniła ich mówiąc, że w ten sposób ochrania prawo do swobody wypowiedzi i ekspresji. Jak mówiła adwokat Donica Thomas Varner reprezentująca uczelnie, dziekan i władze szkoły chciały tylko zapewnić ‚bezpieczeństwo uczestnikom pokojowych demonstracji”.

Wrzaski, pikiety, demonstracje trwały ponad 2 lata. Mała, założona w 1885 roku rodzinna firma mało przez to nie upadła. 11 milionów dolarów to zaledwie odszkodowanie jakie ma zapłacić uczelnia za same rozkręcanie kampanii oszczerstw. Kolejne 33 miliony kary może doprowadzić do upadku samą uczelnię.