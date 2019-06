Jest portret psychologiczny zabójcy 10-letniej Kristinki. „To osoba, którą bardzo dobrze znała”

Cała Polska skierowała oczy na Dolny Śląsk, gdzie w czwartek doszło do brutalnego zabójstwa na tle seksualnym 10-letniej Kristinki. Teraz śledczy robią wszystko, żeby złapać zwyrodnialca, który dopuścił się tak niewyobrażalnego okrucieństwa. – Niewykluczone, że to jej starszy kolega z sąsiedztwa, którego bardzo dobrze znała – brzmi jedna z hipotez dr Jerzego Pobocha, który wypowiedział się dla „Faktu”. Ekspert stworzył portret psychologiczny zabójcy.

Ciało 10-latki znalazła w czwartek w lesie pod Żarowem (woj. dolnośląski) spacerująca kobieta. Zwłoki były do połowy do połowy rozebrane. Przeprowadzona w piątek sekcja zwłok wykazał, że była to zbrodnia na tle seksualnym. Dziecko zginęło od licznych ciosów nożem zadanych w okolice klatki piersiowej i szyi.

– Wszystko wskazuje na to, że morderca znał 10-latkę. Niewykluczone, że to jej starszy kolega z sąsiedztwa, którego bardzo dobrze znała. Nastolatek. Nie sądzę, by to był ktoś kompletnie obcy, kto specjalnie tam przyjechał. Zbyt blisko domu rodzinnego zamordowanej dziewczynki znajdowało się ciało – twierdzi ekspert.

– Mogę się tylko domyślać, że być może ona wpadła w oko jakiemuś nastolatkowi z sąsiedztwa. Kto wie, czy to nie jest ktoś niezbyt sprawny psychicznie – mówił Pobocha.

Zdaniem psychiatry oprawca Kristinki nie zaplanował tej zbrodni, ale był przygotowany do zabójstwa dziewczynki. – Chociaż morderca był przygotowany, bo miał przy sobie nóż, którym niewykluczone, że najpierw dziewczynkę sterroryzował, a potem, gdy zagroziła mu, że o wszystkim powie rodzicom, użył go. Chciał usunąć niewygodnego świadka (…) Pewne jest też to, że motyw był seksualny, o czy świadczą częściowo rozebrane zwłoki 10-latki – powiedział Pobocha.

Ekspert twierdzi też, że oprawca 10-latki nie jest seryjnym gwałcicielem-mordercą i prawdopodobnie nie będzie z jego przyczyny kolejnych takich zbrodni. Spodziewa się też szybkiego ujęcia zwyrodnialca. – Sądzę raczej, że najpóźniej za dzień lub dwa policja wytypuje potencjalnego sprawcę spośród kilkudziesięciu osób i będziemy świadkiem zatrzymania i rozwiązania sprawy – mówi Pobocha.

