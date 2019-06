Makabra w Kielcach. Znaleziono zwłoki kobiety i jej 1,5-rocznego synka

Do tragedii w kieleckim bloku doszło we wczesne popołudnie 15 czerwca. Na klatce schodowej w pięciopiętrowym bloku znaleziono ciała 39-letniej kobiety i jej półrocznego dziecka.

Policja wstępnie wykluczyła, by do tragedii ktoś się przyczynił. Ludzie są innego zdania. Mówią, że barierki są na tyle wysokie, że nie mógł być to wypadek.

Lokatorzy około godziny 13 usłyszeli na klatce schodowej płacz małego dziecka i łkanie kobiety. 10 minut później rozległ się głośny łomot.

– Zaczęłam się zastanawiać, czy ktoś się może nie przeprowadza – opowiada jedna z lokatorek.

Sąsiadki, po tym jak usłyszały hałas, wyszły na klatkę i spojrzały w dół. Na parterze ujrzały na posadzce leżącą nieruchomo kobietę z dzieckiem.

Po 20 minutach nadjechały radiowóz i karetka. Lekarz i ratownicy medyczni przeprowadzili akcję reanimacyjną, ale matki i dziecka nie udało się uratować.

Okazało się, że odnaleziona kobieta to 39-letnia kielczanka nie mieszkająca w tym bloku, lecz w okolicy.

– Dotarliśmy już do jej rodziny, ustalamy dokładny przebieg zajścia. To, czy kobieta nieszczęśliwie wypadła za barierki, czy odebrała sobie życie. Wstępnie nic nie wskazuje, by do tragedii, jaka się wydarzyła, ktoś się przyczynił – informuje Damian Janus z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

Innego zdania są lokatorzy bloku.

– Nie było słychać krzyków, czy wołania o pomoc. Tylko płacz, huk, a potem martwą ciszę. Barierki sięgają powyżej pasa, więc raczej trudno, by przez przypadek wypadła przez nie dorosła osoba, a co dopiero dziecko. Pręty pod poręczą są gęsto rozmieszczone, więc też nie da się przecisnąć -komentują.

