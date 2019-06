Prezes PiS szczerze o filmie Vegi. Jarosław Kaczyński zapowiada najbliższe miesiące dla Polski

Musimy wygrać te wybory, żeby obronić Polskę i wykorzystać jej potencjał – powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas XIV Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej”. Dodał, że zaangażowanie w wybory, to patriotyczny obowiązek, wypowiedział się również na temat filmu Patryka Vegi.

Prezes PiS apelował podczas XIV Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” o zaangażowanie w nadchodzące wybory. „Naprawdę musimy wygrać, po to żeby Polskę obronić i musimy wygrać, żeby jeszcze potencjał Polski (…) wykorzystać” – mówił.

Dodał, że są jeszcze duże zasoby, w tym wielki zasób instytucjonalny, który według Kaczyńskiego polega na tym, że „jak się naprawi państwo, to wszystko może lepiej działać”.

Według niego „Polska naprawdę może w stosunkowo krótkim czasie być już państwem na poziomie średniej Unii Europejskiej i zacząć drogę do tego, żeby doścignąć także tych na zachód od naszych granic.” „Naszym zachodnim sąsiadem są Niemcy i to jest ten punkt odniesienia” – dodał.

„Sądzę, że ludzie już nie młodzi mogą dożyć momentu, w którym my będziemy na tym samym poziomie PKB na głowę, co Niemcy. Nie na tym samym poziomie zasobności, bo gromadzenie majątku trwa wiekami, ale na tym samym poziomie rocznego przychodu” – zaznaczył.

Prezes Kaczyński wypowiedział się również ma temat nowego filmu Patryka Vegi, gdzie ma być mocno atakowany PiS. Zdaniem Kaczyńskiego w Polsce funkcjonuje „mechanizm wmawiania ludziom, że dzieje się coś złego i za tym wszystkim stoi Prawo i Sprawiedliwości”, a często osobiście on.

„Mamy do czynienia z przygotowaniem do wielkiego hejtu” – dodał, wymieniając przy tym nazwisko Patryka Vegi. Reżyser szykuje na wrzesień nowy film poświęcony polityce.

„Tego rodzaju działań będzie bardzo wiele. Gdyby ktoś z państwa miał cierpliwość wysłuchiwać debat sejmowych i brać na poważnie to, co mówi opozycja, to sądziłby, że żyje w kraju, który jest w stanie kompletnego rozkładu, że sposób rządzenia dyktuje szaleństwo. I z tym będziemy musieli walczyć i to pewnie będzie główny sens całej tej kampanii” – dodał.

Wiele socjalistycznych elementów rządów Prawa i Sprawiedliwości faktycznie musi dyktować szaleństwo. Jarosław Kaczyński ma jednak ogromne szczęście, że ma w przytłaczającej większości tak durną opozycję.

Źródło: TVP Info