Rosyjskie media prorządowe grzmią! „Polska stanie się celem ataku odwetowego”

Rosja widać dalej uważa, że może nami rządzić i nam rozkazywać czy grozić. Porozumienie zawarte w USA pomiędzy Donaldem Trumpem a Andrzejem Dudą skomentował wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych Rady Federacji Rosyjskiej – Władimir Dżabarow. Grozi on, że Polska w razie konfliktu będzie celem ataku Rosjan.

Ledwie kilka godzin po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę i prezydenta USA Donalda Trumpa deklaracji o współpracy obronnej obu państw, a już pod adresem Polski posypały się groźby ze strony Rosji!

„W przypadku konfliktu Polska automatycznie stanie się celem ataku odwetowego” – grzmi prorządowy dziennik „Rossijskaja Gazieta”.

Przypomnijmy, że podpisana przez przywódców obu państw deklaracja zakłada m.in. powiększenie amerykańskiego kontyngentu w Polsce o 1000 dodatkowych żołnierzy. Polska potwierdziła też chęć zakupu najnowocześniejszych amerykańskich samolotów bojowych F-35.

„Z żalem odebraliśmy decyzję Waszyngtonu i Warszawy o rozmieszczeniu w Polsce wzmocnionego kontyngentu wojskowego USA” – poinformowała na Twitterze ambasada Rosji w Polsce.

Jednocześnie to na terytorium Polski ma zostać zlokalizowana zdecydowana większość infrastruktury, szkoleniowej, logistycznej i przeładunkowej na wypadek wystąpienia kryzysu. To właśnie te punkty będą pierwszymi do zniszczenia w przypadku wystąpienia konfliktu.

